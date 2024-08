Ministru PSD, atac la cartea lui Nicolae Ciucă: ”Nu cred că cititul cărţilor nescrise va fi soluţia”

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, a declarat sâmbătă că nu recomandă să intre în vreo programă ”cartea ostaşului”, referindu-se la volumul preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, “În slujba ţării” deoarece ”nu au ce citi şi am terminat lectura imediat”, transmite News.ro.

Radu Oprea a fost prezent, sâmbătă, la Universitatea de Vară a PES activists România, care se desfăşoară la Neptun.

”O ultimă remarcă tot pe turism, că vorbeaţi despre România educată pe care eu nu pot să o explic. Am spus mai devreme că atunci când nu înţeleg nu am ce explicaţii să dau. Nu cred că cititul cărţilor nescrise va fi soluţia. Nu aş recomanda să intre cumva în vreo programă cartea ostaşului că nu au ce citi şi am termina lectura imediat. Dar cred în acelaşi timp că atâta timp cât a fost vacanţa de trei luni vara totuşi sunt oameni care au reuşit în viaţă chiar şi cu trei luni de vacanţă de vară”, a declarat Radu Oprea.