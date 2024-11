Traian Băsescu, după rezultatul șoc din primul tur al alegerilor prezidențiale: Demisiile lui Ciolacu și Ciucă reprezintă normalitatea / Georgescu va avea în mine un adversar. România nu are nevoie de un om cu abordări legionare/ Lasconi trebuie să pună mâna pe carte

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat pentru Digi24 rezultatul primului al alegerilor prezidențiale. Acesta spune că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu puteau face altceva decât să demisioneze după rezultatele sub așteptări pe care le-au obținut.

„Demisiile lui Ciolacu și Ciucă reprezintă normalitatea în partide. Singurul lucru incorect este cel pe care îl face Ciolacu. El trebuia să își depună și mandatul de premier la Iohannis, pentru că altfel menține această alianța care a făcut mult rău românilor”, a spus Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a explicat că îl cunoaște pe Călin Georgescu și știe cum gândește, iar din acest motiv va avea în el un adversar declarat.

„Eu m-am mai întâlnit cu Călin Georgescu, Nu va avea în mine un susținător, România este o țară europeană și nu are nevoie de dubii identitare. Populația nu are nevoie de oameni care să se consulte cu Putin și care cred că valorile legionare pot fi propovăduite și astăzi.

Georgescu știe carte, dar credința pe care o are nu are nimic comun cu evoluțiile societății europene: familie, religie, biserică. Georgescu este mult peste ceea ce poate fi acceptat acum în UE, dar și în perioada interbelică. Legionarii nu erau acceptați. Credința lui nu are nimic cu credință modernă. Va avea în mine un adversar. Călin Georgescu nu este o soluție pentru România. Nu l-am acceptat ca premier în 2010 din aceste motive, când a căzut guvernul Boc”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte spune că România nu are decât opțiunea să o voteze pe Elena Lasconi în turul al doilea al prezidențialelor, dar i-a recomandat să studieze serios tratatele la care România este parte, dar și să se informeze în legătură cu situația geopolitică de pe glob.

„Doamna Lasconi are o altă problemă. Trebuie să pună mâna pe carte. Până pe 21 decembrie trebuie să citească despre Orientul Mijlociu, despre Marea Neagră, despre tratatul NATO sau tratatul de la Lisabona”, a punctat Traian Băsescu.

Fostul președinte spune că a fost asaltat de telefoane de la oficiali europeni după ce candidatul pro-rus și anti-occidental Călin Georgescu a reușit să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Pregătită sau nepregătită, România trebuie să accepte acest lucru. România nu are nevoie de un om cu abordări legionare. Nu vreau să vă spun câte telefoane am primit astăzi de la Comisia Europeană și Parlamentul European pentru lămuriri.

Cauza a ceea ce se întâmplă acum este corupția profundă. România s-a întors la un premier care adminsitrează bugetul țării ca pe banii lui proprii. Nu le venea să creadă celor de la Bruxelles că este posibil așa ceva”, a detaliat Traian Băsescu.