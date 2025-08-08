Miniștrii de Externe din România, Ucraina și Republica Moldova au discutat la Cernăuți despre contracarea războiului hibrid al Rusiei

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologul din Ucraina, Andrii Sybiha, și omologul din Republica Moldova, Mihai Popșoi, potrivit unui comunicat al MAE.

La reuniune au participat în format online miniștrii afacerilor externe din Polonia și Lituania, Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys, ocazie cu care au fost abordate teme privind amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică.

Oficialii au discutat despre războiul hibrid al Rusiei, invazia din Ucraina și dezinformările Rusiei.

“În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare RO-MD-UA contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a declarat Oana Țoiu, potrivit comunicatului citat.

Ministrul român al afacerilor externe a declarat că noul pod peste Tisa care va lega România și Ucraina va fi gata până la finalul acestui an.

Ea a vorbit și despre testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București, dar și deschiderea unor noi puncte de frontieră și modernizarea și amplificarea capacității celor existente.