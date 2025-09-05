Ministra mediului: Avem dorinţa uriaşă de a merge mai departe cu proiectul de a declara Pădurea Băneasa arie naturală protejată

Ministerul Mediului are o dorinţă uriaşă de a reuşi să meargă mai departe cu un proiect de protecţie a Pădurii Băneasa, pentru a fi în regim de arie naturală protejată, a declarat, vineri, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o dezbatere publică.

„În Ministerul Mediului avem o dorinţă uriaşă de a reuşi să mergem mai departe cu un proiect de protecţie (pentru Pădurea Băneasa, n.r.), în sens de regim de arie naturală protejată. Discuţia punctuală de astăzi, pe care eu mi-aş dori să o avem, va fi câţi dintre partenerii care suntem la masă ne angajăm în acest proiect, ca să ştim cu cine plecăm la drum, să vedem care este cel mai ambiţios proiect pe care îl putem lansa. Eu sper să fim toţi de acord să protejăm toată pădurea Băneasa, dar în funcţie bineînţeles şi de actorii care sunt la masă, vom vedea exact care este disponibilitatea să putem să propunem cât mai rapid un proiect de arie protejată naturală. O să avem şi discuţia pe cele două drumuri.

Înţeleg că, astăzi, e mai avansată discuţia pe drumul de la Consolight. Drumul Vadu Moldovei, în momentul de faţă, este la Ministerul Mediului. Cerinţa de a da în administrare acest drum către municipiul Bucureşti şi apoi către Primăria Sectorului 1, din punctul nostru de vedere, în momentul în care începem să discutăm despre arie protejată naturală la minister, nu prea văd cum ar putea să funcţioneze o arie naturală protejată cu Drumul Vadu Moldovei. Va trebui să avem o discuţie foarte aplicată şi pe drumul de la Consolight. Înţeleg că acolo există o situaţie. Una dintre problemele fundamentale pe care noi le avem cu cartierele din zonă este că, astăzi, nu au mai multe drumuri de acces din cartier către oraş”, a spus Buzoianu.

Aceasta a menţionat, totodată, că, în legătură cu Pădurea Băneasa, trebuie să „înţelegem care sunt alternativele ca o comunitate să aibă mai multe drumuri de acces, dar într-adevăr, în acelaşi timp să şi protejăm pădurea şi să nu intervenim asupra unui corp de pădure care este esenţial vital pentru două milioane de ilfoveni şi bucureşteni”.

„Viziunea noastră, cum spuneam, este foarte clară. Trebuie să găsim soluţii şi pentru comunitate, dar şi pentru protecţia pădurii (…) Va trebui să fie foarte clar stabilit cine este responsabil şi cine susţine, inclusiv cine are resurse, pentru că s-ar putea să nu existe resurse la nivel naţional, dar să existe la nivel local. Deci, cu siguranţă mecanismul trebuie să fie foarte clar de la bun început, tocmai ca să nu ajungem în puncte în care se şicanează între ele nişte instituţii. Dar interesul va fi, de fapt, să protejăm o bucată cât mai mare sau poate chiar toată pădurea din Băneasa”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a organizat, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată, transmite Agerpres.

Potrivit instituţiei, evenimentul are două secţiuni distincte: în prima parte, discuţiile concentrează asupra dialogului instituţional cu reprezentanţii autorităţilor publice, ai instituţiilor cu responsabilităţi directe, precum şi ai societăţii civile şi comunităţilor locale, iar în cea de-a doua, vor fi prezentate întrebările, observaţiile şi propunerile participanţilor.

Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” a solicitat, joi, ministrei Mediului, Diana Buzoianu, respectarea prevederilor Codului silvic privind accesul public auto în fondul forestier din Pădurea Băneasa şi oprirea, de îndată, a traficului.

Reprezentanţii ONG-ului consideră că Diana Buzoianu, împreună cu instituţiile aflate în subordinea sa, Garda Forestieră şi Romsilva, „au obligaţia de a gestiona” Pădurea Băneasa, componentă a Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov, într-un mod care serveşte interesul public.

Potrivit aceleiaşi surse, nevoia locuitorilor din Greenfield de a avea acces decent la cartierul lor este una legitimă şi trebuie acoperită prin „îndeplinirea obligaţiilor legale ale dezvoltatorului imobiliar în legătură cu realizarea de căi corespunzătoare de acces în cartier, nu prin încălcarea prevederilor” Codului silvic.

Activiştii de mediu au menţionat că, potrivit noului Cod silvic, pădurilor din Bucureşti-Ilfov li s-a redat rolul social şi de protecţie. Partea din Băneasa ce aparţine de Ilfov a fost exceptată de orice tăieri în scop comercial şi reprezintă, împreună cu toate celelalte păduri din judeţ – însumând aproximativ 26000 de hectare, de asemenea ocrotite – fundamentul viitoarei Centuri Verzi Bucureşti-Ilfov.

Până la sfârşitul anului 2026, tot conform noului Cod silvic, excepţia de la tăierile comerciale se va extinde şi pentru corpul de pădure din Băneasa ce ţine de Bucureşti.

Pe data de 30 august 2025, ministra Diana Buzoianu preciza că Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată.