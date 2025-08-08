G4Media.ro
Ministerul Sănătății anunță un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor…

Sursă foto: Pexels

Ministerul Sănătății anunță un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale din spitale / Va fi elaborată o nouă metodologie pentru raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de modificare a Legii sănătății, care include un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor nosocomiale din spitale, care vor fi detalitate prin ordine ale ministrului Sănătății.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, acestea măsuri includ:

  1. Normele de organizare a activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice și private cu paturi. Aceste norme vor reglementa activitățile necesare pentru a preveni și limita infecțiile în spitale și alte unități sanitare.
  2. Metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale. Aceasta va include proceduri clare pentru raportarea infecțiilor nosocomiale, astfel încât să poată fi monitorizate și gestionate eficient.
  3. Atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice ale personalului care lucrează în sistemul sanitar. Această categorie va stabili reglementări specifice pentru gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice, protejând astfel sănătatea personalului medical.
  4. Metodologiile specifice de supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și a expunerii accidentale a personalului sanitar la produse biologice. Aceste metodologii vor include proceduri pentru supravegherea infecțiilor și a accidentelor de expunere, asigurând un mediu sigur pentru personalul sanitar și pacienți.

„Aceste patru categorii de norme vor contribui semnificativ la protecția pacienților și a personalului din sistemul de sănătate, reducând riscurile asociate infecțiilor nosocomiale și accidentelor de expunere la produse biologice. Implementarea acestora va contribui la crearea unui mediu de îngrijire mai sigur și mai eficient în spitale și alte unități sanitare”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.


