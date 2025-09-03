G4Media.ro
Kupiansk, Ucraina
Ministerul rus al Apărării susține că trupele sale au capturat jumătate din Kupiansk. Surse ucrainene neagă informația

Ministerul rus al Apărării susține că trupele sale controlează jumătate din orașul Kupiansk din regiunea Harkov. Cu toate acestea, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei și analiștii ucraineni afirmă că luptele au loc doar la periferia acestei localități, potrivit BBC.

Miercuri, Ministerul Apărării rus a publicat pe canalul său Telegram imagini filmate cu drona din Kupiansk, care, potrivit departamentului militar rus, confirmă controlul.

„Înregistrarea video arată personalul militar rus în centrul orașului, precum și în zonele celor mai importante clădiri administrative și industriale, inclusiv în apropierea clădirii administrației orașului”, se arată în comunicat.

Între timp, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a publicat astăzi, în raportul său, o hartă a operațiunilor militare din apropierea orașului Kupiansk, conform căreia trupele ruse luptă la periferia nordică a orașului.

Date similare sunt publicate de proiectul analitic ucrainean Deep State, ale cărui hărți sunt considerate o sursă destul de fiabilă.

La sfârșitul lunii august, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a raportat, de asemenea, că forțele armate ucrainene au eliberat satul Mirnoie, situat în apropierea orașului Kupiansk, ceea ce le-a permis să controleze una dintre autostrăzile care duc în oraș. Mirnoie este acum marcat pe hărțile Deep State ca fiind în „zona gri”.

Anterior, șeful Statului Major General rus, Valeri Gerasimov, a vorbit despre „încercuirea aproape completă” a orașului Kupiansk, dar Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a calificat aceste declarații drept „o minciună sfruntată” și „o încercare de a prezenta dorințele ca fiind realitate”.

