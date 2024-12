Ministerul Energiei prelungeşte cu încă un an termenul pentru montarea de repartitoare în locuinţe

Ministerul Energiei prelungeşte termenul de conformare pentru montarea repartitoarelor cu încă un an, respectiv până la 31 decembrie 2025, în urma solicitărilor primite în acest sens, şi alocă 750 de lei pentru familiile vulnerabile pentru compensarea costului aferent, potrivit unui comunicat al instituţiei, remis marţi agenției Agerpres.

„Prin iniţiativa Ministerului Energiei, prin ordonanţa de urgenţă promovată de guvern, acordăm timp românilor să achiziţioneze şi să-şi monteze sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică (repartitoare), în imobile de tip condominiu, racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Dăm, astfel, curs solicitărilor venite din partea societăţii civile şi acordăm o ultimă prelungire cu încă un an a perioadei în care trebuie montate aceste dispozitive. În plus, ne dorim ca bugetul românilor să nu fie afectat, de aceea alocăm un buget substanţial din fondurile Ministerului Energiei. Pentru a compensa costurile familiilor pentru care montarea repartitoarelor ar însemna o povară pe bugetul gospodăriei, acordăm o subvenţie de până la 750 de lei per gospodărie eligibilă. Bineînţeles, prin amânarea termenului de montare până la 31 decembrie 2025, se suspendă şi toate prevederile referitoare la eventuale amenzi pentru cei care nu îşi montează repartitoare”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, citat în comunicat.

În şedinţa de Guvern din data de 30 decembrie 2024 s-a aprobat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri fiscal – bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

În cadrul acestui proiect, Ministerul Energiei a propus completarea cu un articol nou: „Se suspendă aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 16 martie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2025”.

Potrivit comunicatului, în următoarea perioadă, Ministerul Energiei va promova o ordonanţă de urgenţă pentru mecanismul de acordare a sprijinului pentru persoanele vulnerabile, în valoare nominală de maximum 750 lei, pe locuinţă/gospodărie, numai după montarea de către o societate autorizată a unor sisteme de repartizare a costurilor cu energia termică, inclusiv robineţi pentru reglarea consumului de energie termică, până la data de 31 decembrie 2025.

„Prin această măsură, Ministerul Energiei a venit în întâmpinarea tuturor consumatorilor de energie termică în sistem centralizat, atât prin prorogarea termenelor anterior menţionate, precum şi prin suspendarea regimului sancţionator aplicabil în cazul în care nu se montează astfel de sisteme de măsurare a energiei termice consumate”, se mai spune în comunicat.