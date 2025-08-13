Dorinţa SUA este de a obţine o încetare a focului în Ucraina, afirmă Macron după reuniunea cu Trump

Dorinţa SUA este de a „obţine o încetare a focului” în Ucraina, a declarat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune online cu omologul său american Donald Trump, la care au participat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni, organizată cu două zile înainte de summitul din Alaska între liderul de la Casa Albă şi omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Este foarte important ca în timpul acestei întâlniri, Statele Unite să poată obţine o încetare a focului. Şi noi susţinem această iniţiativă”, a adăugat Macron, care s-a exprimat de la reşedinţa sa de vară de la Fort de Brégançon (Var), alături de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„Problemele teritoriale care ţin de Ucraina nu pot fi negociate, ele vor fi negociate doar de preşedintele ucrainean” Volodimir Zelenski, a mai spus Macron, în opinia căruia „nu există astăzi pe masă planuri serioase privind schimburi teritoriale”.

Donald Trump va „lupta şi pentru a obţine (…) o întâlnire trilaterală” cu Vladimir Putin şi cu Volodimir Zelenski, a mai spus preşedintele francez.

„Cred că este o chestiune foarte importantă în acest sens şi sperăm că aceasta (întâlnirea) poate avea loc în Europa, într-o ţară neutră, acceptată de toate părţile”, a mai spus preşedintele francez.

Cu două zile înainte de summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programat vineri în Alaska, forţele ruse au obţinut marţi cel mai mare avans în 24 de ore pe teritoriul ucrainean din ultimul an, conform unei analize AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru studiul războiului (ISW).