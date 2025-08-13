Prea multe schimbări de antrenor sunt motivul perioadei slabe a celor de la Manchester United, spune Marcus Rashford

Fostul atacant al lui Manchester United, Marcus Rashford, a oferit o evaluare dură a problemelor prin care trece clubul din Premier League, afirmând că echipa rămâne blocată „într-un teren neutru” din cauza schimbărilor constante de antrenori cu filozofii diferite, potrivit Reuters.

Rashford nu a mai jucat pentru United din decembrie, după un conflict cu antrenorul Ruben Amorim, atacantul englez petrecând a doua jumătate a sezonului trecut împrumutat la Aston Villa, înainte de a se alătura Barcelonei, tot sub formă de împrumut, luna trecută.

Jucătorul de 27 de ani, cândva piesa centrală a atacului lui United, a spus că ultimele luni departe de Old Trafford i-au permis „să facă un pas în spate” și să analizeze motivele pentru care clubul, care a terminat pe un modest loc 15 sezonul trecut, continuă să aibă dificultăți.

„Oamenii spun că suntem într-o tranziție de ani de zile, dar pentru a fi într-o tranziție trebuie să o începi. Tranziția propriu-zisă nici măcar nu a început încă”, a declarat Rashford în podcastul The Rest is Football.

„Când Liverpool a trecut prin asta, l-au adus pe (Jürgen) Klopp și au rămas cu el. Nu au câștigat la început, oamenii își amintesc doar ultimii săi ani, când concura cu (n.red. Manchester) City și câștiga cele mai importante trofee. Pentru a începe o tranziție, trebuie să faci un plan și să te ții de el. Aici vorbesc despre a fi realist în legătură cu situația ta. Noi am avut atât de mulți antrenori, idei și strategii diferite pentru a câștiga, încât ajungi blocat într-un teren neutru.”

United nu a mai câștigat titlul în Premier League din sezonul 2012-2013, ultimul al managerului Alex Ferguson înainte de retragere, în timp ce rivala Liverpool a egalat între timp palmaresul lor de 20 de titluri de campioană.

Caruselul antrenorilor lui United după plecarea lui Ferguson i-a inclus pe David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer și Erik ten Hag, fiecare aducând stiluri de joc complet diferite.

„Când Ferguson era la conducere, nu exista doar un set de principii pentru prima echipă, ci și pentru întreaga academie”, a spus Rashford.

„Toți înțelegeau principiile de a juca în stilul Manchester United. Orice echipă care a avut succes pe termen lung are principii care înseamnă că orice antrenor sau jucător care vine trebuie să se alinieze sau să adauge acelor principii.”

United a câștigat mai multe cupe de la ultimul titlu de campioană, dar Rashford a pus aceste succese pe seama calității lotului, nu a unui sistem bine pus la punct.

„Uneori am simțit că United era dornică să câștige, așa că întotdeauna încercam să ne adaptăm și să aducem jucători care să se potrivească sistemului. Dar asta era o reacție de moment”, a adăugat el.

„Dacă direcția ta se schimbă mereu, nu te poți aștepta să câștigi campionatul. Poate vei câștiga unele cupe, dar asta pentru că ai un antrenor bun, jucători buni și oameni decisivi în echipă.”