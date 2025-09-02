Ministerul Educaţiei: Nu vor fi probleme până la sfârşitul anului cu plata salariilor şi burselor
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a precizat marţi că nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi burselor, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, transmite Agerpres.
„Ca urmare a unor declaraţii recurente în spaţiul public, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează că, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare, nu vor fi probleme până la sfârşitul acestui an în privinţa acoperirii sumelor pentru plata salariilor şi burselor”, se arată într-un comunicat remis presei.
Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, odată adoptate măsurile de „austeritate-criză”, sistemul de educaţie-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate şi dezvoltare.
„Aşa cum ministrul Educaţiei şi Cercetării a declarat în repetate rânduri, odată adoptate aceste măsuri de austeritate-criză, sistemul de educaţie-cercetare va trebui să intre într-o logică de stabilitate şi dezvoltare”, se mai arată în comunicat.
