Foto: Facebook.com/ Bogdan Suruciuc

Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce ministrul Daniel David spunea că aceștia „din premiul primit își permit să-și dea ei o bursă de merit în fiecare lună”, ca justificare pentru tăierea burselor de excelență

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni, 6 octombrie, că va „onora olimpicii internaționali, profesorii care i-au pregătit și unitățile școlare din care aceștia provin”, prin stimulente financiare și un eveniment dedicat, organizat pe 3 decembrie 2025, la Palatul Național al Copiilor din București. Evenimentul este anunțat cu două luni înainte, în condițiile în care evenimentele organizate de minister sunt anunțate cu cel mult două zile înainte, în mod normal.

„Mă bucur că, în condițiile măsurilor de criză fiscal-bugetară, după securizarea bugetului pentru premierea elevilor cu media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, putem continua, la fel ca în anii trecuți, premierea olimpicilor internaționali (…). Felicitări tuturor: elevi, profesori, unități școlare!”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, potrivit comunicatului oficial.

Anunțul vine la trei luni după ce același ministru, Daniel David, justifica public eliminarea burselor lunare de excelență pentru olimpici, afirmând că „din premiile primite pentru rezultatele la olimpiadele internaționale, acești elevi își permit, cu siguranță, să-și dea singuri o bursă de merit în fiecare lună”. Declarația a fost făcută pe 8 iulie 2025, după adoptarea „Legii Bolojan” prin care Guvernul a eliminat mai multe categorii de burse și a luată o serie de măsuri pentru școli și profesori.

Tot în urma aplicării Legii Bolojan, profesorii care pregătesc elevii pentru performanță în centrele de excelență primesc, potrivit calculelor Edupedu.ro, în jur de 115 lei pe lună, dacă au grad didactic I și peste 25 de ani vechime, dacă au mai puțin, primesc mai puțin. Suma este rezultatul aplicării noilor grile de plată, care au redus drastic indemnizațiile pentru activitățile suplimentare dedicate pregătirii elevilor olimpici remunerate la plata cu ora.

 

  1. David isi bate joc de educatie, de elevi si de profesori in fiecare zi…

