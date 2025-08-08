Ministerul Culturii: Muzeele „Enescu” şi „Kalinderu”, finalizate până în 2029 / 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană vor fi realizate sau restaurate cu 280 de milioane de euro

Lucrările de consolidare şi restaurare la Muzeul Naţional „George Enescu” – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” vor fi finalizate până la 30 iunie 2029, după ce Guvernul a adoptat vineri o hotărâre care permite extinderea cu încă patru ani a programului de investiţii în patrimoniul cultural cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), transmite News.ro.

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a fost aprobat şi proiectul de lege pentru ratificarea noului Acord-cadru de împrumut între România şi BDCE, anunţă Ministerul Culturii într-un comunicat.

Valoarea acestui împrumut va fi de 140 de milioane de euro acordat de BDCE, sumă care va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional. Finanţarea va susţine realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană:

-Construirea sălii de spectacole a Operei Naţionale Române din Iaşi, în continuarea investiţiei demarate prin împrumutul BDCE pentru finanţarea proiectului LD 2097 (2021), aflat în derulare;

-Construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti;

-Restaurarea şi modernizarea integrală a Operei Naţionale Române din Bucureşti şi construirea unui depozit de decoruri;

-Restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu;

-Restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României;

-Consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti;

-Restaurarea parţială la interior şi refacerea unor instalaţii la Ateneul Român;

-Restaurarea şi amenajarea Vilei Regina Maria din Mamaia, judeţul Constanţa şi amenajarea terenului aferent;

-Restaurarea şi punerea în valoare a domeniului (casa-muzeu, capela şi anexele) de la Tescani, jud. Bacău – Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu” a Muzeului Naţional „George Enescu”;

-Consolidarea şi restaurarea Casei Samurcaş din cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român;

-Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni – Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi;

-Consolidarea, restaurarea şi amenajarea Vilei arhitectului Paul Gottereau – spaţiu cultural al Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti;

-Restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

-Consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, din Bucureşti.

– Implementarea este programată pentru perioada 2026-2033 şi va fi realizată de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului.

Proiectele vor avea şi un impact economic prin crearea de locuri de muncă şi creşterea veniturilor generate de turism.

Ca urmare a aprobării proiectului legii de ratificare de Guvernul României, propunerea de act normativ va fi înaintată Parlamentului României spre dezbatere şi vot.