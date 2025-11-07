Fost primar din Sulina, trimis în judecată de Parchetul European, într-unul din dosarele desprinse din ancheta-mamut despre cum a fost cheltuit miliardul de euro pentru Delta Dunării

Un fost primar din Sulina a fost trimis în judecată de Parchetul European, într-unul din dosarele desprinse din ancheta despre cum a fost cheltuit miliardul de euro pentru Delta Dunării și care a pornit de la o investigație de presă internațională publicată în exclusivitate de Info Sud-Est, partener G4Media, publicată în Süddeutsche Zeitung (Germania) și NRC (Olanda).

Fostul primar, Dan Nicolcenco, este acuzat de EPPO de fraudarea fondurilor europene din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, conform unui comunicat de presă al EPPO.

Primarul ar fi depus documente false care atestau că proiectul fusese finalizat și echipamentele livrate, însă furnizorul nu-și îndeplinise încă obligațiile contractuale, în proiectul: „Facilități de acostare în orașul Sulina – zona Canalului Podului Plajei Sulina”.

”Investigația a arătat că produsele au fost livrate și instalate abia după încheierea perioadei de implementare a proiectului. Prin depunerea raportului fals, inculpatul a cauzat un potențial prejudiciu de aproximativ 180 000 EUR (892 495,54 RON), din care aproximativ 135 300 EUR (669 371,60 RON) proveneau din fonduri europene și 45 000 EUR (223 123,80 RON) din bugetul național. Pentru a asigura recuperarea acestor sume, au fost emise ordine de indisponibilizare. Un acord de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat cu administratorul companiei furnizoare, acesta admițând faptele de care este acuzat. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la șapte ani”, se arată în comunicatul Parchetului European.

La mijlocul lunii octombrie, la Tribunalul București a fost înregistrat de către Parchetul European al treilea rechizitoriu din acest an derivat dintr-o anchetă de proporții: modul în care au fost cheltuiți 1,1 miliarde de euro fonduri europene alocate pentru dezvoltarea comunităților din Tulcea și Delta Dunării.

Banii au ajuns în Tulcea și Delta Dunării prin programul ITI DD (instrumentul teritorial integrat Delta Dunării), cel mai mare de acest gen acordat vreodată unui stat UE. Investigația a arătat cum banii au fost împărțiți de o mână de oameni conectați prin relații personale, afaceri sau interese politice.

Investigația a fost documentată și scrisă de jurnaliștii Andreea Pavel, Cristian Andrei Leonte, Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama și Tristen Taylor și a fost publicată în Info Sud-Est, G4Media, Süddeutsche Zeitung și în publicația olandeză NRC.