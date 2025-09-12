Ministerul Apărării taiwanez vrea un buget excepţional, ce ar putea ajunge la 28 de miliarde de euro / Măsura vizează îmbunătăţirea apărării insulei în cazul unui atac al Chinei

Ministerul Apărării al Taiwanului vrea să ceară un buget excepţional ce ar putea ajunge la 28 de miliarde de euro, o sumă record menită să îmbunătăţească apărarea insulei în cazul unui atac al Chinei, a afirmat un parlamentar însărcinat cu aceste probleme, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Ministerul lucrează la un buget excepţional pe şapte ani, separat de bugetul său anual, pentru o sumă cuprinsă între 800 şi 1.000 de miliarde de dolari taiwanezi (11-28 de miliarde de euro), a precizat Wang Ting-yu, membru al partidului prezidenţial în cadrul Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe şi Apărare naţională.

Suma definitivă nu a fost încă stabilită, pentru că în prezent Taiwanul negociază cu SUA o vânzare de arme ce ar putea fi integrată în acest buget excepţional, a precizat Wang pentru AFP într-un interviu acordat săptămâna aceasta.

„Vrem să punem în funcţiune un sistem de apărare complet pentru a proteja ţara noastră”, a declarat Wang, calificând acest proiect drept o „enormă” ameliorare capacităţilor de autoapărare a insulei.

Potrivit lui Wang, el include de exemplu integrarea sistemelor de apărare aeriană ale Taiwanului; achiziţia de la parteneri străini a unor tehnologii avansate pentru a detecta dronele, rachetele şi proiectilele mici şi pentru a garanta un răspuns rapid în caz de atac; precum şi creşterea capacităţii insulei de a produce şi stoca muniţii.

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit încă să o unifice cu restul teritoriului său după războiul civil chinez din 1949. Ea supune insula unei presiuni militare, economice şi diplomatice.