Ministerul Agriculturii din Ungaria: Produsele alimentare premium maghiare sunt populare pe piața chineză, iar Ungaria are cel mai mare număr de licențe de export pentru acest grup de produse în China dintre țările din Europa Centrală

„Ne-am angajat să consolidăm în continuare cooperarea agricolă și comercială dintre China și Ungaria, iar acceptarea de către China a regionalizării atât pentru gripa aviară, cât și pentru pesta porcină ar fi o etapă importantă în acest sens”, a declarat ministrul ungar al Agriculturii, István Nagy, care l-a primit în vizită, miercuri, pe viceministrul chinez al agriculturii și dezvoltării rurale, Ma Youxiang – relatează Hirado.hu.

Ministerul ungar al Agriculturii a transmis printr-un comunicat că produsele alimentare premium maghiare sunt populare pe piața chineză, iar Ungaria are cel mai mare număr de licențe de export pentru acest grup de produse în China dintre țările din Europa Centrală. De asemenea, István Nagy a subliniat că Ungaria are cel mai mare număr de licențe de export către China dintre țările din Europa Centrală pentru majoritatea grupurilor de produse, inclusiv carne de porc, gâscă, rață, carne de vită, iepure, cai vii, lapte și grâu. „În plus, anul trecut a fost semnat un protocol privind lâna brută, eliminând o altă barieră în calea comerțului dintre cele două țări”, se precizează în comunicat.

Ministrul a subliniat că Ungaria se numără printre liderii mondiali în ceea ce privește multiplicarea și producția de semințe, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. Iar potențialul genetic al Ungariei oferă, de asemenea, mari oportunități la nivel internațional. „Ungaria are experiență și în domeniul acvaculturii și pisciculturii de apă dulce în ceea ce privește tehnologia și cercetarea și dezvoltarea, pe care suntem gata să o împărtășim”, a adăugat oficialul ungar.

În cadrul reuniunii de la Budapesta au mai fost abordate probleme de sănătate animală, precum gripa aviară și pesta porcină. „Pentru comerțul exterior maghiar, ar fi un pas important dacă China ar accepta, de asemenea, regionalizarea în acest domeniu. În acest scop, în luna februarie, medicul veterinar general național va primi o delegație de experți din partea Ministerului chinez al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care va avea parte de o prezentare a structurii sistemului veterinar maghiar și a măsurilor epidemiologice ale autorității maghiare”, a transmis ministrul ungar.

Ministrul a reamintit că anul acesta se împlinesc 75 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Ungaria, ceea ce reprezintă o ocazie excelentă de a revizui și dezvolta în continuare relațiile economice și comerciale bilaterale. „În plus, inițiativa „O centură, un drum” ne va permite să aprofundăm în continuare cooperarea dintre cele două țări. China este un partener-cheie pentru Ungaria”, se precizează în comunicatul ministerului ungar.