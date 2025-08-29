G4Media.ro
sursa foto: Inquam Photos/ Saul Pop

BREAKING Ministerul Afacerilor Externe l-a covocat pe Ambasadorul Federației Ruse la București, după atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina

 Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a semnat o dispoziție prin care l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale.

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale. De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council).

Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale.


