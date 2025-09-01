Mii de manifestanţi la Belgrad pentru a cere alegeri anticipate / Manifestanţii, conduşi de studenţii care au preluat conducerea mişcării, cer dreptate şi o anchetă transparentă cu privire la prăbuşirea gării din Novi Sad

Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violenţele care au umbrit mai multe manifestaţii în august, notează AFP, conform Agerpres.

De la prăbuşirea acoperişului din beton al gării din Novi Sad pe 1 noiembrie 2024, care a făcut 16 morţi, printre care copii, Serbia este zguduită de una dintre cele mai mari mişcări de protest din istoria sa.

Conform unei numărători a poliţiei, peste 23.000 de mitinguri sau blocade au fost organizate în 10 luni – de la manifestaţii mici la proteste masive la Belgrad care au reunit sute de mii de oameni.

Manifestanţii, conduşi de studenţii care au preluat conducerea mişcării, cer dreptate şi o anchetă transparentă cu privire la prăbuşirea gării, care tocmai fusese renovată de un consorţiu de companii din China, Ungaria şi Franţa.

Până în prezent, au fost deschise două anchete: una legată de circumstanţele accidentului şi cealaltă privind aspectul de corupţie al cazului. În cadrul celei de-a doua anchete, Parchetul pentru Criminalitate Organizată din Belgrad a arestat mai multe persoane la începutul lunii august, inclusiv un fost ministru, suspectat că ar fi facilitat un „câştig ilegal” de peste 18 milioane de euro pentru două companii chineze responsabile de renovarea gării.

Din luna mai, manifestanţii cer, de asemenea, alegeri anticipate, lucru pe care preşedintele Aleksandar Vucic (dreapta naţionalistă), reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, l-a refuzat, denunţând în mod regulat un complot străin de a-l răsturna.

„Zece luni este mult timp. Şi, totuşi, nimic nu s-a schimbat”, a declarat pentru AFP Lazar, 18 ani, elev de liceu din Belgrad, „aşa că aştept ceea ce aştept de 10 luni: ca situaţia să se schimbe, să se facă dreptate”.

În mare parte paşnice, manifestaţiile au fost marcate de incidente violente în mai multe nopţi consecutive în august, când grupuri de partizani ai puterii, adesea mascaţi, au atacat demonstranţii. Ambele părţi s-au învinovăţit de atunci reciproc pentru incidente.