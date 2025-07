Michael Madsen, care a jucat în„Reservoir Dogs” și „Kill Bill”, a murit la 67 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Michael Madsen, actorul cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Kill Bill” și „Reservoir Dogs” ale lui Quentin Tarantino, a murit, scrie Variety. Avea 67 de ani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Madsen a suferit un stop cardiac și a fost găsit inconștient în casa sa din Malibu joi dimineață, potrivit reprezentantului său.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a realizat o muncă incredibilă în domeniul filmului independent, inclusiv în viitoarele lungmetraje Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și aștepta cu nerăbdare acest nou capitol din viața sa. Michael se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care se află în prezent în curs de editare”, au spus într-o declarație comună managerii lui Madsen, Susan Ferris și Ron Smith, și publicista Liz Rodriguez.

Madsen l-a interpretat pe Mr. Blonde în „Reservoir Dogs”, filmul polițist din 1992 în care au jucat și Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker și regizorul Tarantino. Într-una dintre cele mai memorabile scene ale filmului, personajul său taie urechea unui polițist în timp ce dansează pe melodia „Stuck in the Middle With You” a formației Stealers Wheel.

Madsen a continuat să colaboreze cu Tarantino atât la filmele Kill Bill, cât și la The Hateful Eight. Filmografia sa cuprinde peste 300 de titluri, printre care WarGames (1983), The Natural (1984), The Doors (1991), Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993), Species (1995), Donnie Brasco (1997), Die Another Day (2002), Sin City (2005) și Scary Movie 4 (2006).

În afara ecranului, Madsen a fost și poet publicat, cu mai multe colecții la activ, printre care „Burning in Paradise”, „Expecting Rain” și viitoarea sa carte, „Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

Biografia oficială a lui Madsen menționează că el „a echilibrat intensitatea cu introspecția… fie că interpreta dialoguri înfiorătoare, fie că surprindea în liniște un moment în spatele camerei, angajamentul său față de povestire a rămas constant. El a adus atât intensitate, cât și suflet în fiecare rol, iar influența sa durabilă asupra cinematografiei americane este de necontestat”, scrie The Hollywood Reporter (THR).

„Faima este o sabie cu două tăișuri”, a declarat el pentru Scott Roxborough de la THR în 2018. „Aduce multe binecuvântări, dar și multe lucruri grele. Cred că are mult de-a face cu personajele pe care le-am interpretat. Cred că am fost mai credibil decât ar fi trebuit. Cred că oamenii se tem cu adevărat de mine. Mă văd și spun: „La naiba, uite-l pe tipul ăla!” Dar eu nu sunt tipul ăla. Sunt doar un actor. Sunt tată, am șapte copii. Sunt căsătorit, sunt căsătorit de 20 de ani. Când nu filmez, sunt acasă, în pijamale, mă uit la The Rifleman la televizor, sperând că fiul meu de 12 ani îmi va pregăti un cheeseburger. Cu siguranță am avut perioade rebele, dar mai devreme sau mai târziu trebuie să treci peste asta și să mergi mai departe.”

Multe dintre filmele sale mai recente au fost mai puțin apreciate.

„Ei bine, uneori oamenii uită că uneori trebuie să plătești ipoteca, uneori trebuie să-ți trimiți copiii la școală”, a spus el. „Nu poți alege întotdeauna cel mai bun scenariu. Și alegi un proiect în care probabil nu ar trebui să te implici și apoi trebuie să trăiești cu asta toată viața.”

Madsen s-a născut în Chicago pe 25 septembrie 1957. Tatăl său, Calvin, era pompier la Departamentul de Pompieri din Chicago, iar mama sa, Elaine, era scriitoare și a câștigat un premiu Emmy în 1983 pentru producerea documentarului Better Than It Has to Be, despre istoria cinematografiei în Windy City. Părinții săi au divorțat în anii 1960.

Și-a început cariera la Steppenwolf Theatre Company din Chicago, unde a învățat de la John Malkovich și a jucat în Of Mice and Men. În 1982, a apărut în două episoade din serialul St. Elsewhere al NBC, apoi a interpretat rolul unui polițist în WarGames, regizat de John Badham.

În filmul de debut al lui Tarantino, Reservoir Dogs (1992), Madsen l-a interpretat pe ultra-crudul Mr. Blonde. El a spus că voia foarte mult să joace rolul lui Mr. Pink, deoarece acel personaj avea mai multe replici alături de veteranul Harvey Keitel, dar Steve Buscemi a obținut rolul. Tarantino i-a spus că era Mr. Blonde sau nimic.

„Nu îl cunoșteam pe Quentin”, a declarat el pentru The Independent într-un interviu din 2016. „Am intrat în camera de la 20th Century Fox și el stătea acolo cu brațele încrucișate, iar Harvey stătea pe canapea, desculț.” A reușit totuși să taie urechea unui polițist în film.

Pentru următorul film al lui Tarantino, Pulp Fiction (1994), Madsen a refuzat rolul lui Vincent Vega, care i-a revenit lui John Travolta, rol pentru care a fost nominalizat la Oscar. În schimb, Madsen a jucat rolul mafiotului Sonny Black în filmul polițist Donnie Brasco, regizat de Mike Newell.

În filmele de acțiune cu arte marțiale Kill Bill: Vol. 1 și 2, lansate în 2003 și 2004, Madsen l-a interpretat pe asasinul Budd (numele de cod Sidewinder) și pe bodyguardul unui club de striptease, care este ținta răzbunării lui Bide (Uma Thurman).

Apoi a interpretat rolul tăcutului cowboy Joe Gage în The Hateful Eight (2015) și al șerifului Hackett în Bounty Law, serialul TV fictiv din anii 1960 care stă la baza filmului Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Sora sa este Virginia Madsen, actriță nominalizată la Oscar.

Madsen a fost și poet publicat și fotograf talentat, iar anul viitor va apărea cartea sa, Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Tarantino scrie în prefață: „Pentru mine, adevărata călătorie pe care o explorează Michael, scriitorul, este ceea ce înseamnă să fii bărbat într-o lume în care noțiunile de bărbăție cu care unii dintre noi am crescut sunt abia amintite. Dar dacă toată lumea s-ar angaja în călătoria eroului, toată lumea ar fi erou, nu-i așa?”