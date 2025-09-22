Mesaje RO-Alert în două localităţi din judeţul Dâmboviţa, după apariţia unor urşi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Locuitorii doi două localităţi din judeţul Dâmboviţa au fost avertizaţi, în noaptea de duminică spre luni, cu privire la apariţia unor urşi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Noaptea trecută, în jurul orei 23:08 a fost semnalată prezenţa unui animal sălbatic (urs) în localitatea Berevoieşti. La faţa locului au intervenit un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Fieni”, a transmis, luni dimineaţă, ISU Dâmboviţa.

Sursa citată a precizat că, ulterior, în jurul orei 02:30, a fost semnalată prezenţa unui urs în localitatea Moţăieni.

La faţa locului au intervenit un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Pucioasa.

”În ambele cazuri, pentru informarea şi protecţia populaţiei din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert”, a transmis sursa citată.

Urşii îşi fac tot mai des simţită prezenţa în localităţi din mai multe judeţe, autorităţile fiind obligate să ia măsuri.

Duminică, Prefectura Dolj a constituit un grup de lucru operativ, format din reprezentanţii mai multor instituţii, după apariţia unui urs în localitatea Podari. Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, a cerut cere tuturor instituţiilor să fie pregătite în orice moment pentru intervenţie.