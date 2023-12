Mesaj ciudat primit de parlamentari, să fie pe fază între Crăciun și Revelion pentru o sesiune de plen, în format hibrid / Surse: Ar putea fi adoptate noi modificări legislative controversate

Parlamentarii au primit mesaj de la Secretariatul General al Guvernului să fie pe fază, în eventualitatea convocării unui plen al Camerei Deputaților, în format hibrid, între Crăciun și Revelion, în scopul adoptării unor noi modificări legislative.

„În eventualitatea convocării unui plen al Camerei Deputatilor in perioada 27-29 decembrie, in format hibrid, va rugam sa va asigurati ca tabletele furnizate de STS sunt incarcate si in stare de functionare. S.G. Silvia-Claudia MIHALCEA” – este mesajul primit de parlamentari.

Sursele G4Media informează că se încearcă introducerea de noi modificări legislative controversate într-un moment când parlamentarii stau relaxați acasă cu familiile lor, exact cum s-a întâmplat marți seara – când s-a profitat de agitația și scandalul din Parlament pentru adoptarea unei legi care aparent ar lupta cu evaziunea fiscală. În realitate, pe ultima sută de metri la această lege au fost aduse mai multe amendamente care fac ca legea să aibă efect contrar, respectiv aruncă în aer tocmai dosarele de evaziune fiscală și îi scapă pe marii evazioniști.

Legea votată marți seara este o oroare deoarece se aplică și retroactiv, ca lege penală mai favorabilă. Astfel, sute de cauze de evaziune fiscală aflate în anchetă sau în stare de judecată riscă să scape de procesul penal prin simpla achitarea a prejudiciului.