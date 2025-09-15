G4Media.ro
Membrele  trupei punk rock Pussy Riot, condamnate în contumacie în Rusia la…

sursa foto: Facebook/ Pussy Riot

Membrele  trupei punk rock Pussy Riot, condamnate în contumacie în Rusia la pedepse cu închisoarea cuprinse între opt și 13 ani

Un tribunal din Moscova a condamnat-o pe Maria Aliohina, membră a trupei Pussy Riot, la 13 ani și 15 zile de închisoare, pe Taso Pletner la 11 ani, iar pe Olga Borisova, Diana Burkot și Alina Petrova la opt ani de închisoare, relatează publicația Mediazona (înregistrată ca „agent străin” în Rusia), citată de BBC.

Toate sentințele au fost pronunțate în lipsă; în condițiile în care membrele Pussy Riot au părăsit Rusia.

Ele au fost judecate în temeiul articolului privind diseminarea de „falsuri militare”. Procurorul general a subliniat că membrele Pussy Riot „se pronunță împotriva actualului guvern”.

Există două episoade în cazul împotriva membrilor trupei punk. Procuratura a susținut că videoclipul din 2022 pentru piesa „Mama, Don’t Watch TV” conținea informații false despre crimele de război comise de trupele ruse în Ucraina.

Al doilea episod este legat de o manifestație împotriva războiului, care a avut loc la München în primăvara anului trecut. Actul de acuzare precizează că Pletner a plasat un poster al președintelui rus pe scările Pinakothek der Moderne din München, comițând astfel acte indecente.

Membrele Pussy Riot nu și-au recunoscut vinovăția. Apărarea lor a subliniat că instituțiile statului trebuie să fie pregătite pentru critici.

