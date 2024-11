Melania Trump a votat astăzi purtând o rochie de lux de la un brand deținut de LVMH

În loc să opteze pentru culorile roșu, alb sau albastru, Melania Trump a ales o rochie alb-negru cu buline pentru a vota în ziua alegerilor în Palm Beach, Florida, relatează WWD. Spre deosebire de alte foste prime doamne care preferă brandurile americane la evenimente globale, Trump a ales o rochie Dior și ochelari de soare pentru a merge la centrul de recreere Morton și Barbara Mandel. Rochia era una deja cunoscută publicului, Melania purtând-o recent într-un interviu despre memoriile sale, „Melania”.

Donald Trump și-a schimbat și el ținuta obișnuită, renunțând la cravata roșie, desfăcându-și sacoul și purtând o șapcă roșie MAGA (Make America Great Again). În ultima săptămână de campanie, Kamala Harris, vicepreședinta și candidata democrată, a adoptat un stil mai relaxat, apărând într-un costum din denim și într-o altă ocazie într-o ținută casual cu blugi și un blazer.

Deși Gabriela Hearst și Chloé sunt branduri preferate de Harris, Dior a fost o opțiune pentru Melania Trump. La revenirea pe scena internațională vara trecută, ea a purtat din nou un set Dior – un costum roșu, într-o variantă modernă a clasicului costum „Bar” de Christian Dior, la Convenția Națională Republicană din Milwaukee.

Melania, originară din Slovenia și devenită cetățean american în 2006, a purtat același costum roșu Dior în perioada petrecută la Casa Albă, în cadrul unei vizite oficiale la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, în 2017.

Recent, o altă legătură franceză a atras atenția în jurul familiei Trump – prezența lui Alexandre Arnault, moștenitor al LVMH, la un miting al fostului președinte la Madison Square Garden. În afară de rolul său în consiliul LVMH, Arnault este vicepreședinte executiv la Tiffany & Co., brand american de bijuterii. În 2019, tatăl său, Bernard Arnault, președintele LVMH, a inaugurat un atelier de marochinărie LVMH în Texas alături de Trump, subliniind angajamentul pentru piața americană și pentru crearea de locuri de muncă.

La New York, Trump Tower și faimosul magazin Tiffany & Co. sunt amplasate în apropiere, clădirea Tiffany fiind popularizată de Audrey Hepburn în filmul „Breakfast at Tiffany’s”.

Donald Trump și soția sa intenționau să urmărească rezultatele alegerilor la centrul de convenții din Palm Beach, în timp ce Kamala Harris se îndrepta spre Howard University, alma mater, pentru o vizionare alături de soțul ei, Doug Emhoff.