Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi: Clasa politică trebuie să aleagă echitatea în…

alexandru muraru, istoric
sursa foto: Inquam Photos/ Bogdan Buda

Alexandru Muraru, lider PNL Iaşi: Clasa politică trebuie să aleagă echitatea în locul privilegiilor / Ori continuăm să hrănim un sistem inechitabil şi risipitor, ori avem curajul să îl reformăm şi să redăm oamenilor încrederea

20 Aug

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că pachetul 2 de reforme propus de Guvernul condus de Ilie Bolojan este un pas decisiv pentru modernizarea statului român, pentru eliminarea privilegiilor şi pentru reaşezarea corectă a banului public în interesul cetăţenilor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Clasa politică trebuie să aleagă echitatea în locul privilegiilor. Este momentul adevărului: ori continuăm să hrănim un sistem inechitabil şi risipitor, ori avem curajul să îl reformăm şi să redăm oamenilor încrederea că politica lucrează pentru ei. Pachetul 2 de reforme înseamnă corectitudine şi responsabilitate pentru România”, a declarat, miercuri, Alexandru Muraru.

Liberalul a afirmat că pachetul 2 prevede reducerea graduală a pensiilor speciale ale magistraţilor de la 5.000 de euro la 3.200 de euro, în timp ce în administraţia locală se elimină 5.000 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 12.000.

Alexandru Muraru a adăugat că se pune capăt sinecurilor şi salariilor exagerate în companiile de stat, iar posturile inventate pentru clientelă vor dispărea. În domeniul medical, Muraru a afirmat că resursele vor ajunge acolo unde oamenii au cu adevărat nevoie de ele, prin stoparea spitalelor ”fantomă”.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a precizat că Pachetul 1 a vizat întreaga populaţie şi a fost sprijinit în coaliţie, iar acum este nevoie de aceeaşi responsabilitate.

”Aceste măsuri nu sunt simple ajustări, ci corecturi fundamentale pentru echitatea socială. PNL le susţine cu toată fermitatea şi face apel ca şi partenerii de Coaliţie să dea dovadă de acelaşi curaj şi responsabilitate”, a spus Muraru.

Potrivit liderului PNL Iaşi, AUR se poziţionează împotriva reformelor, prin ameninţări cu moţiuni de cenzură şi printr-un discurs populist care ”apără exact privilegiile şi blocajele de care România trebuie să scape”.

”Nu este prima dată când extremiştii devin frână în calea modernizării şi cutie de rezonanţă pentru interese obscure. Când AUR urlă împotriva schimbării, înseamnă că România este pe drumul cel bun. Pachetul 2 de reforme este despre respect pentru banul public, despre eliminarea privilegiilor şi despre aşezarea statului de partea cetăţenilor. Este un test de maturitate pentru întreaga clasă politică. România are nevoie de aceste măsuri acum, nu peste alţi 35 de ani. Dacă alegem echitatea, alegem viitorul. Dacă rămânem blocaţi în privilegii, alegem stagnarea”, a adăugat Alexandru Muraru.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. doamne ce om destept .. unde ai fost in ultimii 5-10 ani?
    aaa .. la guvernare …
    politruc demogog .. dema-gogule hai la munca, sa vedem reformele aprobate

