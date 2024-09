Megastarul rap Kendrick Lamar va fi capul de afiş al spectacolului din pauza Super Bowl 2025 / Spectacolele din pauza Super Bowl sunt o tradiţie în timpul meciurilor de fotbal american la toate nivelurile de competiţie

Vedeta rap Kendrick Lamar va apărea pe cea mai mare scenă a NFL anul viitor: câştigătorul premiului Grammy va fi capul de afiş al spectacolului din pauza Super Bowl, denumit oficial Apple Music Super Bowl Halftime Show, la New Orleans, unul dintre cele mai urmărite şi mai scumpe spectacole din lume, relatează Associated Press, conform News.ro.

Duminică, NFL, Apple Music şi Roc Nation au anunţat că Lamar va fi capul de afiş al spectacolului din pauză de pe Caesars Superdome, la 9 februarie.

Megastarul rap, care a câştigat 17 premii Grammy, a declarat că abia aşteaptă să aducă hip-hop-ul la meciul de campionat al NFL, unde a cântat ca artist invitat cu Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent şi Eminem în 2022.

„Muzica rap este încă cel mai de impact gen până în prezent”, a spus Lamar în declaraţie. „Iar eu voi fi acolo pentru a reaminti lumii de ce. Au făcut alegerea potrivită”, a adăugat el.

Cel mai recent album al rapperului, „Mr. Morale & The Big Steppers”, a fost lansat în 2022.

El a fost prezent şi în piesa „Like That” cu Future şi Metro Boomin, o piesă care a petrecut trei săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100 în acest an. De asemenea, el a are un alt hit cu piesa „Not Like Us”.

Spectacolele din pauza Super Bowl sunt o tradiţie în timpul meciurilor de fotbal american la toate nivelurile de competiţie. Divertismentul din timpul Super Bowl, meciul anual de campionat al National Football League (NFL), reprezintă o legătură fundamentală cu cultura pop, care contribuie la extinderea audienţei televizate şi a interesului la nivel naţional.