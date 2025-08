Cearta dintre Scarlett Johansson şi Adam Driver din filmul „Marriage Story”, „Thunderstruck” de la AC/DC şi „Blue on Black” de la Five Finger Death Punch, folosite în difuzoare ca să sperie lupii cenușii care atacă fermele din vestul SUA

Fermierii din vestul SUA au început să folosească drone sofisticate pentru a-şi proteja turmele de vite de atacurile lupilor cenuşii, specie protejată, dar responsabilă de tot mai multe ucideri de animale domestice, relatează The Wall Street Journal (WSJ), transmite News.ro.

Populaţia de lupi a crescut de când au fost reintroduşi în Parcul Naţional Yellowstone în 1995. Dar au crescut şi atacurile asupra bovinelor şi ovinelor, fermierii fiind adesea incapabili să le facă rău prădătorilor din cauza statutului lor de specie pe cale de dispariţie.

În ajutor le vine o echipă federală echipată cu drone, ale căror aparate au camere termice ce pot detecta orice lup ascuns în întuneric şi îl pot lumina cu un reflector. În plus, un difuzor emite sunete menite să sperie prădătorii, precum focuri de artificii, împuşcături şi dialoguri pe un ton ridicat, cu ţipete. Una dintre înregistrări este cearta dintre Scarlett Johansson şi Adam Driver din filmul „Marriage Story” (Poveste despre căsnicie, o producţie din 2019). Şi melodiile rock au fost încercate, în special „Thunderstruck” de la AC/DC şi „Blue on Black” de la Five Finger Death Punch. Într-un alt caz, operatorul unei drone a strigat către lupi prin microfon, reuşind să-i alunge.

„Am nevoie ca lupii să reacţioneze şi să înţeleagă că oamenii sunt răi”, a declarat Paul Wolf (în mod ironic, acesta este chiar numele său real, notează WSJ), supervizor districtual al USDA (Departamentul Agriculturii) în Oregon, care a condus operaţiunile pentru studiul federal referitor la alungerea lupilor cu drone începând din 2022.

Studiul federal de monitorizare cu drone în bazinul Klamath a arătat că, după o perioadă în care 11 vaci au fost ucise în 20 de zile, numărul a scăzut la doar două cazuri în cele 85 de zile de patrulare cu drone.

Soluţia este încă în testare, cu limitări tehnice – autonomie redusă, costuri mari şi reacţii imprevizibile din partea lupilor. Cu toate acestea, fermierii spun că aceste măsuri le oferă un minimum de linişte. Dar unii se tem că prădătorii se vor obişnui în timp cu aceste metode, inclusiv cu muzica.