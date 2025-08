VIDEO Dua Lipa are trei cetățenii după ce a primit și statutul de kosovară: ”Mă simt foarte recunoscătoare”

Cântăreaţa de succes Dua Lipa a declarat că se simte „recunoscătoare” după ce a primit cetăţenia kosovară din partea preşedintei ţării, astfel că acum are trei cetăţenii: britanică, albaneză şi kosovară, relatează BBC şi The Guardian, citate de News.ro.

Tânăra de 29 de ani s-a născut la Londra, din părinţi kosovari de origine albaneză, Anesa şi Dukagjin Lipa, şi s-a mutat la Priştina la vârsta de 11 ani, când familia ei s-a întors după ce Kosovo şi-a câştigat independenţa în 2008. Nu a stat decât patru ani, pentru că apoi a revenit la Londra la vârsta de 15 ani.

Într-o postare pe Instagram, Dua Lipa a scris: „Mă simt foarte recunoscătoare că am primit cetăţenia kosovară din partea preşedintei noastre, Vjosa Osmani”.

În noiembrie 2022, cântăreaţa a primit şi cetăţenia albaneză din partea preşedintelui Bajram Begaj, pentru promovarea ţării prin muzica şi faima sa.

După ce a primit cetăţenia kosovară, pop starul a declarat că „se simte ca şi cum cele două părţi ale sale sunt acum una”. Într-o declaraţie, Lipa a adăugat: „Acest lucru completează dualitatea pe care am avut-o întotdeauna în interiorul meu. Iubesc această ţară şi acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine şi pentru familia mea”.

Preşedinta din Kosovo, Vjosa Osmani, a postat o fotografie în care îi înmânează cântăreţei certificatul de cetăţenie, însoţită de mesajul: „Bine ai venit acasă, Dua”. Ea a adăugat: „Este o onoare specială ca astăzi, prin decret prezidenţial, să acordăm cetăţenia Republicii Kosovo lui Dua Lipa, una dintre cele mai importante personalităţi culturale şi artistice din istoria ţării noastre. Dua şi Kosovo au fost întotdeauna inseparabile. Ea a fost şi continuă să fie una dintre cele mai puternice voci de pe cele mai mari scene ale lumii, scriind istorie cu realizările sale şi devenind o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni din întreaga lume. Recunoştinţa noastră este nemărginită pentru tot ceea ce Dua a făcut şi continuă să facă pentru Kosovo, pentru tineretul nostru, pentru arta noastră şi pentru imaginea internaţională a ţării noastre. Dua, Kosovo este întotdeauna mândru de tine”.

Welcome back home, Dua!

Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country's history, @DUALIPA.

Dua and Kosovo have always been inseparable.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) July 31, 2025

La ceremonie, Dua Lipa a fost întâmpinată de un grup de copii îmbrăcaţi în alb, care i-au cântat hitul din 2020 „Levitating”.

Our pride, our voice to the world, Kosovo's gem — welcome back home, @DUALIPA!

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) August 1, 2025

Vineri, cântăreaţa a apărut la festivalul Sunny Hill din ţară, pe care l-a creat în 2018, şi a interpretat piesa „Era”, alături de tatăl ei, în limba albaneză. După spectacol, ea a mărturisit într-o postare pe X: „Să împărtăşesc această seară cu voi toţi, în oraşul care m-a format, înconjurată de atâta energie, bucurie şi mândrie este greu să exprim în cuvinte ce înseamnă asta. Să cânt pentru voi şi să împărtăşesc scena cu tatăl meu a fost un moment pe care nu-l voi uita niciodată. Mă simt incredibil de norocoasă şi recunoscătoare, şi mai avem încă două nopţi pentru a sărbători împreună”.

The @sunnyhill2025 Festival is the story of a dream brought to life.

A dream born out of love for this country, transformed into one of the most inspiring events that places Kosovo at the very heart of the global cultural stage.

Through music, passion, and the energy of our… pic.twitter.com/nAyz0pUgfx

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) August 2, 2025

Lipa a vorbit adesea despre dragostea ei pentru această ţară şi a înfiinţat o organizaţie caritabilă care se concentrează pe ajutorarea comunităţilor vulnerabile din Kosovo.

Festivalul, a explicat ea anul trecut, a fost creat „pentru a schimba retorica despre ceea ce oamenii cred despre Kosovo şi despre faptul că este un teritoriu devastat de război”.

La evenimentul de acordare a cetăţeniei kosovare a participat şi ambasadorul Regatului Unit în Kosovo, Jonathan Hargreaves. El a postat o fotografie zâmbind alături de Lipa pe X şi a spus că Regatul Unit şi Kosovo sunt mândre să o considere pe vedeta pop „una de-a noastră”.

Lipa a primit, de asemenea, titlul de ambasador onorific al Kosovo din partea preşedintelui în 2022. Ea a declarat că este „o onoare şi un privilegiu” să-şi poată reprezenta ţara în întreaga lume şi să îşi continuie munca şi eforturile la nivel global.

De la începutul carierei sale, în 2013, Dua Lipa a avut patru single-uri pe locul 1 în Marea Britanie şi două albume pe locul 1 în Marea Britanie. Este cunoscută mai ales pentru piese precum „Training Season”, „New Rules” şi „One Kiss”, pe care le-a înregistrat împreună cu DJ Calvin Harris.

Kosovo şi-a declarat independenţa faţă de Serbia în 2008, după ani de relaţii tensionate între locuitorii sârbi şi cei albanezi. A fost recunoscut de Marea Britanie, SUA şi celelalte ţări din G7, precum şi de majoritatea statelor UE, cu excepţia Spaniei, Greciei şi României. Serbia refuză să recunoască Kosovo, la fel ca majoritatea etnicilor sârbi din Kosovo. Rusia, China şi mai multe ţări din Africa şi America Latină nu recunosc nici ele independenţa Kosovo.