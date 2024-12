Max Purcell, câștigătorul US Open 2024 la dublu, suspendare voluntară provizorie pentru dopaj

Australianul Max Purcell, de două ori campion de Grand Slam la dublu, a ales să primească o suspendare voluntară provizorie în cadrul Programului Anti-Doping în tenis, a anunţat luni Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA), potrivit Reuters.

ITIA a precizat că Purcell, locul 12 mondial la dublu, a recunoscut o încălcare a regulilor referitoare la utilizarea unei „metode interzise” şi a solicitat începerea unei suspendări provizorii la 10 decembrie, suspendare care a intrat în vigoare două zile mai târziu.

„Timpul servit în cadrul suspendării provizorii va fi creditat pentru orice sancţiune viitoare”, a precizat ITIA într-un comunicat, fără a oferi detalii suplimentare.

Tennis Australia a anunţat că ITIA a confirmat că încălcarea a fost legată de utilizarea unei metode interzise mai degrabă decât de prezenţa unei substanţe interzise, transmite News.ro.

„Deoarece problema este în prezent în curs de investigare, este inadecvat să comentăm mai mult în acest moment”, a adăugat forul.

În vârstă de 26 de ani, sportivul care a câştigat titlul de dublu la Wimbledon în 2022 şi titlul de dublu la US Open în 2024, are interdicţia de a juca, de a antrena sau de a participa la orice eveniment autorizat de organismele de conducere ale sportului sau de asociaţiile naţionale.

Max Purcell, recent US Open doubles champ ranked #12 in ATP doubles and #105 in singles, has begun to serve a provisional suspension, just announced by ITIA.

There are few details yet, but the case involves Purcell admitting a breach of a rule involving a „Prohibited Method.” pic.twitter.com/9fqHOIpVtp

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 23, 2024