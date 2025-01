Mats Wilander explică de ce Stan Wawrinka încă joacă tenis la aproape 40 de ani: „E grozav să te antrenezi și să poți mânca cât de mult vrei”

Mats Wilander, fost lider mondial și multiplu câștigător de Grand Slam, a oferit o explicație pentru care Stan Wawrinka, jucător care va împlini în curând 40 de ani, încă joacă în circuitul ATP.

Într-o intervenție la Eurosport, Wilander (60 de ani) a vorbit despre faptul că viața în circuit este una grozavă și că este tare plăcut să te poți antrena în fiecare zi și să poți mânca cât de mult vrei.

„Cred că mulți se întreabă de ce acești jucători continuă. Pentru că este un stil de viață distractiv, este grozav să te antrenezi în fiecare zi, poți mânca cât de mult vrei.

Partea de călătorie este cea obositoare, dar dacă nu te deranjează hotelurile, e ok. Lucrul care îmi lipsește este stilul de viață și antrenamentul – patru ore de tenis, cât de distractiv poate fi!”, a precizat Mats Wilander pentru sursa citată.

La ediția din acest an de la Australian Open, Wawrinka a fost eliminat în turul întâi de Lorenzo Sonego (4-6, 7-5, 5-7, 5-7).

Pe 28 martie, cel supranumit „Stanimal” va împlini 40 de ani. Wawrinka a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 3, în data de 27 ianuarie 2014.

A triumfat la trei turnee de Grand Slam: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016.

Is it time to write the next chapter ? ♟️📠📝 ⏳🎾💙 #notdoneyet #passion #hardwork #keeppushing #loveofthegame pic.twitter.com/MFz2sF59e9

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) January 11, 2025