Mats Wilander, despre parcursul lui Jaqueline Cristian de la Australian Open: „Este uimitor”

Jaqueline Cristian a reușit cea mai bună performanță de până acum a carierei la Australian Open, calificarea în turul al treilea (fază a competiției unde va da peste Eva Lys). Mats Wilander, fost lider mondial și multiplu campion de Grand Slam, laudă performanța sportivei din România.

„Wow! Este uimitor pentru o jucătoare clasată de obicei înspre locul 100 (n.r. parcursul de până acum de la Melbourne).

Cred că ceea ce înțelegi din aceste meciuri și din aceste situații este că toate jucătoarele sunt de fapt foarte bune. Poți să fii literalmente în jurul locului 100 în lume și poți ajunge într-o semifinală într-un Grand Slam.

Cred că asta trebuie să înțeleagă aceste jucătoare: că sunt atât de apropiate valoric și că trebuie doar să fie suficient de constante pentru a fi în discuție în fiecare săptămână.

Dacă ești suficient de bună și de constantă, vei obține victorii. Deci, dacă poți ajunge în turul trei la Australian Open, nu există nici un motiv pentru care nu ai fi capabilă de a merge mai departe în sferturi în semifinale”, spune Mats Wilander, expert Eurosport.

Duelul dintre Jaqueline Cristian (82 WTA) și Eva Lys (128 WTA) va fi al doilea al zilei de sâmbătă, 18 ianuarie, de pe Terenul 3 din complexul de la Melbourne.

Partida ar putea începe undeva în jurul orei 04:00, ora României. Reamintim că în România turneul de Grand Slam de la Australian Open este transmis în direct pe canalele Eurosport și pe platforma Max.

Nemțoaica Eva Lys a ajuns pe tabloul principal de la Antipozi din postura de lucky loser (după retragerea jucătoarei Anna Kalinskaya).

Schedule for Saturday:

🇷🇴Jaqueline Cristian vs 🇩🇪Eva Lys – Not Before 12:30PM AEDT Event time, 03:30 EET Rou, 01:30 UTC, 8:30PM EST US Friday. pic.twitter.com/C3x2c9ZxTm

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 17, 2025