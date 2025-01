Jaqueline Cristian, la o victorie distanță de cea mai bună clasare din carieră în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian este calificată în turul al treilea de la Australian Open, iar în cazul unei victorii sâmbătă cu Eva Lys va urca pe cel mai bun loc al carierei.

În prezent, în clasamentul WTA Live Jaqueline se găsește pe 61. Vorbim deja despre un salt de 21 de poziții față de ultimul clasament dat publicității.

În cazul unei victorii cu Eva Lys, Jaqueline Cristian va acumula 1077 de puncte, zestre grație căreia se va afla provizoriu pe locul 54.

Cel mai sus în ierarhie Jaqueline a fost pe 57, în data de 29 iulie 2024.

În ierarhia WTA Live, sportiva de 26 de ani este deja cea mai bună „rachetă” a României, ea urmând să o depășească pe Sorana Cîrstea.

Duelul dintre Jaqueline Cristian și Eva Lys va fi al doilea al zilei de sâmbătă, 18 ianuarie, de pe Terenul 3 din complexul de la Melbourne.

Partida ar putea începe undeva în jurul orei 04:00, ora României. Reamintim că în România turneul de Grand Slam de la Australian Open este transmis în direct pe canalele Eurosport și pe platforma Max.

Nemțoaica Eva Lys a ajuns pe tabloul principal de la Antipozi din postura de lucky loser (după retragerea jucătoarei Anna Kalinskaya).

Schedule for Saturday:

🇷🇴Jaqueline Cristian vs 🇩🇪Eva Lys – Not Before 12:30PM AEDT Event time, 03:30 EET Rou, 01:30 UTC, 8:30PM EST US Friday. pic.twitter.com/C3x2c9ZxTm

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 17, 2025