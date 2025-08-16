The Guardian: Cum a introdus Spania impozitele pe avere – fără a alunga miliardarii

Cu perdeaua sa verde de grădini suspendate, clădirea „Planeta” este unul dintre cele mai recognoscibile imobile de birouri din Barcelona. La începutul acestei veri, ea a fost achiziționată ca parte a unei serii de investiții de tip Monopoly de către cel mai bogat om din Spania, fondatorul brandului de modă Zara, Amancio Ortega, relatează The Guardian.

Prin intermediul biroului său de familie, Pontegadea, care investește averea sa personală, Ortega a cumpărat de curând și hotelul de cinci stele Banke din Paris, un bloc de apartamente din Florida și jumătate din operatorul portului Teesport, în nord-estul Angliei, adăugându-le unui portofoliu imobiliar deja evaluat la 20 de miliarde de euro. De ce atâta grabă?

Ortega urmează să primească anul acesta un dividend record de 3,1 miliarde de euro (2,7 miliarde de lire sterline) din acțiunile sale la grupul-mamă al Zara, Inditex. Se pare că se grăbește să cheltuiască acest câștig, care altfel ar fi supus impozitului pe avere. Surse apropiate Pontegadea au spus pentru Guardian că nu este vorba de evitarea taxelor, ci de respectarea mandatului biroului „de a crea bogăție din activele originale, de a o păstra, de a o face să crească și de a o consolida pe parcursul mai multor generații”.

Acestea au precizat că se investesc toate dividendele de la Inditex „și orice alte venituri din propriile activități economice în fiecare an, indiferent de sumă”.

Indiferent de motiv, portofoliul imobiliar al lui Ortega a crescut rapid în ultimii ani, transformând biroul său de familie într-unul dintre cei mai mari proprietari imobiliari din Europa.

În timp ce miniștrii de finanțe din Europa caută soluții pentru a repara daunele aduse finanțelor publice de șocurile globale succesive, există un val tot mai puternic de apeluri pentru modalități mai eficiente de a taxa cele mai mari averi private.

Spania este una dintre cele trei țări europene (alături de Elveția și Norvegia) care încă percep impozite pe avere, iar factorii de decizie politică privesc spre Madrid pentru lecții despre ce funcționează – și ce nu.

În Marea Britanie, fostul lider laburist Neil Kinnock și fosta responsabilă laburistă pentru finanțe, Anneliese Dodds, s-au alăturat celor care cer ca Rachel Reeves să introducă un impozit pe avere atunci când își va prezenta bugetul în toamnă. Cancelarul ia în considerare opțiuni care ar putea include și modificări ale impozitului pe moșteniri, iar unii membri ai propriului său partid fac presiuni pentru o dezbatere în parlament despre introducerea unei taxe anuale de 2% pentru cei cu active de peste 10 milioane de lire sterline, care, spun ei, ar putea aduce 24 de miliarde de lire. În Franța, o propunere similară, țintită direct către ultra-bogații cu active de peste 100 de milioane de euro, a fost aprobată de camera inferioară, dar respinsă de senat.

Impozitele pe avere sunt concepute pentru a preleva anual un procent din activele unei persoane. Odată destul de răspândite, ele au fost treptat înlocuite cu taxe percepute atunci când banii își schimbă proprietarul, de exemplu prin dividende, moșteniri sau vânzări de acțiuni și proprietăți.

Impozitul de solidaritate

Impozitul pe avere din Spania datează din 1978, anul tranziției la democrație după dictatura lui Franco. Veniturile colectate prin acest impozit revin guvernelor regionale, un sistem care a funcționat bine până când, după o scurtă pauză în timpul crizei financiare, a fost reintrodus în 2011. La revenirea lui, administrația conservatoare din Madrid a redus cota la zero. Măsura i-a avantajat pe fotbaliștii bine plătiți de la Real Madrid, a atras noi rezidenți din alte regiuni și din țări precum Venezuela și alte state latino-americane, stimulând prețurile imobiliare.

În 2022, regiunea Andaluzia, condusă de conservatori, a anunțat că și ea va reduce cota la zero. Într-un joc de cuvinte cu termenul spaniol pentru paradis fiscal, paraíso fiscal, lidera regională din Madrid a postat pe X: „Andaluzi: bine ați venit în paradis”. Apoi Galicia, în nord-vest, unde Ortega este rezident pentru impozitul pe avere, a intrat în competiție oferind o reducere de 50%.

O sursă de venit care aducea sute de milioane de euro pe an pentru susținerea serviciilor locale, inclusiv a sistemului de sănătate, era în pericol. Lupta pentru a-l salva a devenit o confruntare între guvernul central condus de socialiștii lui Pedro Sánchez și guvernele regionale autonome conduse de conservatori.

La sfârșitul lui decembrie 2022, Sánchez a acționat prin introducerea impozitului de solidaritate pe marile averi. Inițial prevăzut pentru doi ani, pentru a sprijini cheltuielile publice după pandemie, acesta a fost prelungit până la revizuirea sistemului de finanțare regională, lucru puțin probabil să se întâmple curând. A fost conceput astfel încât orice venit pierdut de regiuni să fie colectat la nivel central. Cota începe de la 1,7% pentru cei cu avere netă de 3 milioane de euro, crescând la 3,5% pentru averi de peste 10 milioane. Se aplică asupra activelor la nivel mondial.

Există scutiri: primii 700.000 de euro sunt exceptați, la fel și 300.000 de euro pentru locuința principală. Un plafon menit să îi ajute pe cei bogați în active dar săraci în lichidități prevede că totalul impozitului pe venit și pe avere nu poate depăși 60% din venit.

Date furnizate publicației The Guardian de Ministerio de Hacienda (Trezoreria spaniolă) arată că, în primul an, 2023, regiunile au colectat 1,25 miliarde de euro, iar guvernul central 630 de milioane; un total de 1,88 miliarde. În 2024, regiunile au făcut pasul logic de a păstra venitul pentru ele. Totalul a crescut la 2 miliarde.

„Impozitul de solidaritate nu este un instrument pentru a colecta venituri pentru guvernul central, ci o modalitate de a forța regiunile să colecteze mai mult”, spune Dirk Foremny, profesor asociat de economie la Universitatea din Barcelona. În această privință, a funcționat perfect. Ca mecanism de colectare, însă, este limitat. Abordarea Madridului a fost una blândă, deși regulile ar putea fi schimbate pentru a aduce mai mult.

Sumele colectate sunt comparabile cu impozitul pe moșteniri – deja puternic redus de regiuni – care aduce aproximativ 3 miliarde de euro pe an. Prin contrast, impozitul pe venit aduce 130 de miliarde. Dar Foremny spune că impozitul de solidaritate are o valoare socială.

„Acest impozit este un instrument pentru a obține o distribuție mai echitabilă a averii între indivizi. Există argumente solide pentru care nu vrem să avem o concentrare foarte mare a bogăției în mâinile unui număr foarte mic de persoane. Bogăția este corelată cu influența politică și puterea.” El indică SUA și magnații tech miliardari ca un avertisment asupra a ceea ce se poate întâmpla când balanța se înclină prea mult.

Ceea ce este clar este că, după doi ani, exodul bogaților, prezis de titlurile alarmiste, nu s-a materializat. Forbes număra 26 de miliardari spanioli în 2021. Anul acesta, listează 34, cu o avere combinată de peste 200 de miliarde de dolari.

„Marile averi au rămas în mare parte pe loc, au depus apeluri de protecție și au angajat echipe mai bune de consultanți fiscali”, spune Marc Debois, fondatorul FO-Next, care consiliază birouri de familie. „Un număr mic s-a mutat la Lisabona sau Dubai ori în alte locuri; suficient pentru titluri de ziare, nu suficient pentru un exod real.”

Scutirea pentru companiile de familie, țintită

Ar putea fi miliardarii obligați să plătească mai mult? Experții indică o mare scutire: cea pentru „companiile de familie”. Concepută inițial pentru a încuraja întreprinderile mici și mijlocii, această structură este folosită și de cele mai mari averi pentru a-și gestiona activele.

Există restricții. Contribuabilul trebuie să demonstreze că activele sunt utilizate pentru o activitate economică, adică un comerț sau o afacere. Numerarul și acțiunile deținute doar în scop de investiție sunt impozabile. Proprietățile imobiliare care generează chirii nu sunt.

Dacă scutirea pentru companiile de familie ar fi eliminată, spune Debois, miliardarii nu s-ar muta neapărat. Mai degrabă ar apela la avocați, ar reduce profiturile prin îndatorare și ar crea companii-holding în jurisdicții cu taxe reduse, precum Luxemburg. „O parte din bani, deja parțial în străinătate, și-ar finaliza mutarea”, afirmă el. „Problema mai mare este că zeci de mii de firme familiale de dimensiuni medii se bazează pe aceeași regulă; eliminarea ei este un subiect politic exploziv.”

Estimările lui Julio López Laborda, profesor de economie publică la Universitatea din Zaragoza, sugerează că 80% din activele celui mai bogat 1% nu sunt supuse impozitului pe avere. El spune că scutirea pentru companiile de familie ar putea reprezenta o pierdere de circa 2 miliarde de euro pentru Trezorerie, în timp ce plafonul privind raportul dintre impozite și venituri ar putea însemna încă 2,5 miliarde necolectate.

Susana Ruiz, responsabilă de politici fiscale la Oxfam, care lucrează împreună cu López Laborda la un raport viitor despre impozitele pe avere, afirmă: „Am putea colecta cel puțin de două-trei ori mai mult decât în prezent.”

Reducerea serviciilor publice pentru a finanța reduceri de taxe sau doar pentru a echilibra bugetele poate crea un cerc vicios, deoarece scade calitatea serviciilor, subminând consensul pe care se bazează impozitarea. La Madrid, scăderea calității serviciilor medicale a alimentat nemulțumirea oamenilor și a creat sentimentul că sectorul privat este mai eficient, spune Ruiz. Ea consideră că impozitul de solidaritate a ajutat la reconstruirea încrederii. „Are mult sprijin cetățenesc. Ajută la percepția că sistemul este echitabil.”

Până acum, nu există semne că ar fi afectat creșterea economică. Spania a fost anul trecut economia avansată majoră cu cea mai rapidă expansiune din lume, depășind chiar și SUA, cu un PIB în creștere de 3,2%. Prin contrast, creșterea în Marea Britanie și Franța abia a depășit 1%. Pe balcoanele clădirii Planeta și în întreaga țară, vlăstarii verzi sunt vii și sănătoși.