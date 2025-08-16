Inevitabilul Ronnie O’Sullivan – „The Rocket” a realizat două break-uri de 147 într-o semifinală uimitoare la Saudi Arabia Masters / Premiul pe care îl primește pentru acest record

Ronnie O’Sullivan a reușit două break-uri de 147 în victoria sa cu 6-3 din semifinala Saudi Arabia Masters împotriva lui Chris Wakelin, încasând un bonus de 147.000 de lire sterline pentru performanța sa și declarând: „Probabil că e cel mai nebunesc meci pe care l-am jucat vreodată”, potrivit Metro UK.

„The Rocket” a devenit doar al doilea jucător din istorie care reușește două break-uri maxime în același meci, după ce Jackson Page a făcut asta anul trecut, în calificările pentru Campionatul Mondial.

Realizând primul său 147 al serii la Jeddah, O’Sullivan a devenit cel mai vârstnic jucător care reușește un maximum în circuitul profesionist, la 49 de ani. Al doilea 147 al serii i-a bătut propriul record, ridicându-i totalul carierei la 17. Campionul mondial de șapte ori a început perfect meciul, cu un 147 în primul frame.

Pentru a arăta că se află într-o formă de excepție, a continuat cu un break de 142 în al doilea frame, însă Chris Wakelin a meritat credit pentru modul în care a revenit în joc. Outsiderul nu s-a lăsat intimidat și a luptat până la 3-3, într-o confruntare până la șase, dar apoi a urmat din nou perfecțiunea lui O’Sullivan.

În al șaptelea frame a venit al doilea 147, cu un ultim roșu spectaculos pe margine, menținându-și șansele și finalizând cu maximum. A încheiat apoi următoarele două frame-uri, inclusiv cu un break de 134 în al nouălea și ultimul.

O’Sullivan a avut cuvinte de laudă pentru adversarul său, spunând pentru TNT Sports: „Stăteam acolo la 3-3 și mă gândeam că probabil voi pierde meciul, după un maximum, un 142 și o închidere de 70. El e un monstru. Am zis că va câștiga un turneu de clasament, e atât de solid. Mai mult decât solid – solid e un compliment, dar el are și altceva. E ca Kyren Wilson. Ca jucător e foarte greu de spart. E un competitor superb, un jucător superb.”

THIS IS NOT A REPOST Ronnie O’Sullivan’s SECOND 147 of the night vs Chris Wakelin 🤯 He waited seven years for his 16th max… He waited TWO HOURS for his 17th!!! #BattleOnTheBaize pic.twitter.com/PgthjRGLDD — WST (@WeAreWST) August 15, 2025

Despre cele două maximumuri, el a adăugat: „Nebunie, sincer. Și un 142, un 130 și ceva, un 70, un 60 și un 50. N-am mai jucat niciodată așa într-un meci.”

Există un bonus de 147.000 de lire oferit pentru orice jucător care reușește două maximumuri pe parcursul Saudi Arabia Masters, UK Championship, Masters și Campionatului Mondial. O’Sullivan a avut nevoie doar de unul dintre aceste turnee pentru a încasa premiul și are o săptămână extrem de profitabilă la Jeddah.

El are deja garantate 100.000 de lire pentru calificarea în semifinale, cu 200.000 pentru finalist și 500.000 pentru campion, sâmbătă. Bonusul de 147.000 ar putea fi câștigat din nou de O’Sullivan dacă reușește alte două maximumuri în restul sezonului, putând fi acordate până la trei astfel de premii.

Cum arată finala de la Jeddah

În finală, O’Sullivan îl va întâlni pe Neil Robertson, care l-a învins pe Elliot Slessor cu 6-3 în prima semifinală de vineri.

Meciul a avut mult mai puține artificii, niciunul dintre jucători nereușind un break de peste 100, dar australianul a fost suficient de eficient cu break-uri de 93 (de două ori) și 50.

La 43 de ani, Robertson ajunge la a 37-a finală de clasament, una uriașă și financiar, cu 200.000 de lire pentru finalist și 500.000 pentru campion. „Startul a fost crucial azi, am văzut că Elliot era puțin nervos și am putut să-mi folosesc experiența. Închiderea pentru 5-2 a fost lovitura de grație, după aceea așteptam doar o șansă. Să ajung în finală e enorm pentru punctele de clasament, asta înseamnă că voi fi în toate marile evenimente, precum Players Series, ceea ce îmi face programul mult mai ușor. Am luat asta de bun acum câțiva ani când eram mereu în top 4. Standardul e atât de ridicat acum încât am realizat că trebuie să menții ritmul tot timpul. Am muncit mult pentru a obține astfel de rezultate”, a spus Robertson.

Australianul a avut un parcurs dificil, trecând de Ben Woollaston, Mark Selby și Ali Carter înainte de a-l învinge pe Slessor în semifinale.

Victoria lui O’Sullivan împotriva lui Wakelin a venit după ce i-a eliminat pe Joe O’Connor, Chang Bingyu și Kyren Wilson, 6-5, într-un sfert de finală spectaculos.

Despre finală, O’Sullivan a spus: „E greu pentru mine, unde să merg mai departe de aici? Trebuie doar să mă refac și să o iau de la capăt. Neil e un jucător fenomenal.”

Pentru Slessor, a fost a cincea semifinală ratată, în încercarea sa de a ajunge la prima finală de clasament, și s-a declarat extrem de dezamăgit. „Am jucat foarte slab tot meciul. Cred că și Neil a fost destul de slab, dar a profitat de greșelile mele. M-am săturat să ajung în semifinale și să cedez. În momentul de față mă simt absolut dezgustat, devastat. Banii sunt irelevanți, nu eram interesat de bani – vreau doar să câștig. Mă face să mă întreb dacă voi fi vreodată un câștigător. Unii jucători ar fi fericiți cu 100.000 de lire și cu o semifinală, dar eu nu sunt, sunt devastat.”