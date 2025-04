Marton Fucsovics, primul semifinalist de la ATP Țiriac Open

Marton Fucsovics, locul 90 mondial, s-a calificat vineri în semifinalele turneului Țiriac Open, competiție care se dispută la București și care face parte din categoria ATP 250.

Maghiarul a trecut, scor 6-0, 6-4, de Christopher O’Connell din Australia, ocupant al locului 87 în ierahia mondială. Meciul a durat o oră și 19 minute.

Into the final four!

Last year’s champion Marton Fucsovics defeats O’Connell 6-0 6-4 💪#TiriacOpen pic.twitter.com/hZYojfFX7U

— Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2025