Maria Movilă din Sfântu Gheorghe a absolvit facultatea de Ingineria Mediului la 73 de ani / Lucrarea de licență a dedicat-o relației dintre oameni și urși

Maria Movilă din Sfântu Gheorghe a absolvit la 73 de ani specializarea Ingineria Mediului la extensia locală a Universității Babeș–Bolyai și se pregătește acum să-și susțină lucrarea de licență, dedicată relației dintre oameni și urși, anunță We Radio Sfântu Gheorghe.

„Am terminat liceul în 1973, atunci nu exista informatică sau prezentări PowerPoint. Am avut mult de recuperat și am trecut prin probleme de sănătate, dar colegii și profesorii m-au susținut. În anul III am avut multe probleme: mi-am rupt o mână, iar cealaltă mi-a fost accidentată de un container de haine second-hand de la Caritas – mi-a zdrobit degetele. Voiam să-mi îngheț studiile. Dar profesorii nu m-au lăsat, colegii m-au susținut, iar la sfatul unui medic am început exerciții de relaxare pentru gestionarea stresului. Asta m-a ajutat să mă adun în două săptămâni și să avansez rapid și cu lucrarea de licență, care e despre relația dintre oameni și urși, și cum pot fi gestionate conflictele dintre ei”, povestește Maria.

Lucrarea sa de licență analizează conflictele dintre oameni și urși, o temă de actualitate în multe regiuni montane din România, inclusiv în judeţul Covasna. Experiențele personale și cercetarea academică se îmbină într-un demers care își propune să promoveze coexistența responsabilă între om și natură.

„Spăl vasele și părul cu apă de ploaie, folosesc apa uzată la toaletă, reciclez, am grijă de animale. Acum știu și ce legi pot invoca când e vorba de protejarea mediului. Cunoștințele dobândite la facultate îmi vor fi de mare folos”, spune ea.

În perioada următoare, Maria Movilă intenționează să înființeze o asociație de mediu și să continue activitatea de conștientizare și educație ecologică în comunitate.