Marea Britanie renunţă la imunitatea pentru soldaţi în dosarele conflictului din Irlanda de Nord, după un nou acord cu Irlanda

Guvernul britanic şi cel irlandez au anunţat vineri un nou cadru legal pentru gestionarea moştenirii deceniilor de violenţe sectare din Irlanda de Nord, care va înlocui controversata lege a conservatorilor din 2023 privind Conflictul din Irlanda de Nord (cunoscut sub numele de The Troubles), transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Legea respectivă prevedea imunitate pentru foşti soldaţi şi militanţi care colaborau cu o structură de investigaţie, dar a fost declarat incompatibilă cu drepturile omului şi a stârnit nemulţumirea familiilor victimelor.

Noul acord permite reluarea anchetelor judiciare întrerupte, va reorganiza organismul de investigaţie şi va da posibilitatea trimiterii cazurilor în instanţă. De asemenea, vor fi ridicate interdicţiile privind procesele civile şi va fi creat un organism separat pentru recuperarea de informaţii, cu garanţii de anonimat pentru foştii militari.

Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, a recunoscut că ”un rezultat perfect nu este posibil”, dar a subliniat că această soluţie reprezintă ”abordarea corectă”.

La rândul său, ministrul irlandez de Externe Simon Harris a spus că Dublinul va retrage plângerea depusă la CEDO dacă noul cadru respectă drepturile omului şi câştigă sprijinul victimelor.

Reacţiile politice rămân însă împărţite: Sinn Féin a cerut garanţii că nu vor exista ”înţelegeri speciale” pentru veteranii britanici, în timp ce Partidul Democrat Unionist a avertizat că planul necesită ”o examinare serioasă”.

Noul cadru legislativ se înscrie în resetarea relaţiilor dintre Londra şi Dublin după tensiunile apărute odată cu Brexitul.