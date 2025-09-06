Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori cu șapte etape înainte de finalul sezonului

Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de MotoGP, sâmbătă, pe circuitul Catalunya. Ducati şi-a asigurat un nou titlu la constructori, relatează AFP, citată de News.ro.

Pe locul doi s-a clasat francezul Fabio Quartararo (Yamaha).

O dominație absolută în ultimele trei luni – sextuplul campion mondial a beneficiat de această dată de căzătura fratelui său Alex Marquez (Ducati-Gresini), care era atunci lider, cu mai puţin de patru tururi înainte de finalul cursei. Acest lucru îi permite catalanului să-şi mărească avantajul în clasamentul general la 187 de puncte faţă de fratele său, care realiza o cursă superbă şi avea un avans de peste o secundă când a căzut.

„Sunt foarte mulţumit de victoria mea şi a echipei, dar, din păcate, Alex a căzut, deşi renunţasem la ideea de a-l învinge, deoarece era mai rapid decât mine. Poate că s-a relaxat prea mult. Nu este circuitul meu preferat, dar suntem totuşi pe podium”, a subliniat spaniolul.

Datorită celui de-al 14-lea succes al lui Marc Marquez în 15 curse sprint din acest sezon, Ducati şi-a asigurat un nou titlu la constructori, cu nu mai puţin de 7 etape rămase de disputat.