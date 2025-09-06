G4Media.ro
Echipa de tineret a Romaniei
Sursa foto: Facebook / Federația Română de Fotbal

Louis Munteanu ratează şi meciul cu Cipru. Are o leziune musculară la gambă

Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei, transmite News.ro.

Munteanu, care s-a accidentat vineri la încălzire, pe Arena Naţională, are o leziune musculară la nivelul gambei stângi.

El va părăsi astăzi cantonamentul naţionalei, iar selecţionerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător, precizează FRF.

Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.

