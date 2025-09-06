Louis Munteanu ratează şi meciul cu Cipru. Are o leziune musculară la gambă
Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Munteanu, care s-a accidentat vineri la încălzire, pe Arena Naţională, are o leziune musculară la nivelul gambei stângi.
El va părăsi astăzi cantonamentul naţionalei, iar selecţionerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător, precizează FRF.
Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Investițiilor: Excursii pe banii statului pe Coasta de Azur și la mare, în Cipru / Am demis directorul respectiv și am trimis Corpul de control pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză
Ilkay Gündogan, fost căpitan al Germaniei și câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester City, cumpărat de Galatasaray
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.