UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect…

Rutierul UAE Team Emirates Marc Soler, câștigător al etapei a 14-a din Vuelta 2025
Sursa foto: Javier Fernández Santiago / Alamy / Profimedia

UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect pentru Almeida în clasamentul general – Marc Soler câștigă în etapa a 14-a / Vingegaard continuă cu tricoul roșu

Sportz6 Sep

Ciclistul spaniol Marc Soler (UAE Team Emirates) s-a impus, sâmbătă, în cea de-a 14 etapă a Vuelta 2025 (Avilés>La Farrapona. Lagos de Somiedo), cursă desfășurată pe o distanță de 135.9 km, oprind cronometrul după 3h 48′ 22”, iar UAE numără a 7-a victorie din 14 etape în această ediție a Turului Spaniei.

Deși victoria i-a revenit echipei lui Joao Almeida, portughezul nu a reușit să obțină tricoul roșu de la Jonas Vingegaard și rutierul de la Visma chiar a câștigat două secunde în fața lui Almeida în fazele bonus.

După victoriile coechipierilor Jay Vine, Juan Ayuso și Joao Almeida, Marc Soler a obținut un nou succes în dreptul UAE. Spaniolul s-a desprins de evadare pe urcarea Farrapona și a câștigat în mod solitar, evadare din care făceau parte și favoriții Vingegaard și Almeida, care s-au neutralizat reciproc.

Tricoul pentru puncte rămâne la Mads Pedersen (Lidl-Trek, 192 puncte), cel cu buline al cățărătorilor este în continuare purtat de Jay Vine (UAE Team-Emirates, 46 de puncte), în timp ce cel alb al tinerilor sub 25 de ani îi revine lui Giulio Pelizzari (RedBull – Bora – Hansgrohe).

Urmează o etapă muntoasă medie (A Veiga/Vegadeo>Monforte de Lemos) care se va desfășura pe o distanță de 167.8 km.

Etapa a 15-a din Vuelta 2025
Sursa foto: LaVuelta

Clasamentul general pentru tricoul roșu după etapa a 14-a

  1. Jonas Vingegaard (Visma) – 53:19.49
  2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) +48”
  3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) +02′ 38”
  4. Jai Hindley (RedBull – Bora – Hansgrohe) +03′ 10”
  5. Felix Gall (Decathlon AG2R) +03′ 30”
  6. Giulio Pellizarri (RedBull – Bora – Hansgrohe) +04′ 21”
  7. Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) +04′ 53”
  8. Sepp Kuss (Visma) +05′ 46”
  9. Torstein Traen (Bahrain Victorious) +06′ 33”
  10. Matteo Jorgenson (Visma) +08′ 52”

