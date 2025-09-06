UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect pentru Almeida în clasamentul general – Marc Soler câștigă în etapa a 14-a / Vingegaard continuă cu tricoul roșu
Ciclistul spaniol Marc Soler (UAE Team Emirates) s-a impus, sâmbătă, în cea de-a 14 etapă a Vuelta 2025 (Avilés
Deși victoria i-a revenit echipei lui Joao Almeida, portughezul nu a reușit să obțină tricoul roșu de la Jonas Vingegaard și rutierul de la Visma chiar a câștigat două secunde în fața lui Almeida în fazele bonus.
După victoriile coechipierilor Jay Vine, Juan Ayuso și Joao Almeida, Marc Soler a obținut un nou succes în dreptul UAE. Spaniolul s-a desprins de evadare pe urcarea Farrapona și a câștigat în mod solitar, evadare din care făceau parte și favoriții Vingegaard și Almeida, care s-au neutralizat reciproc.
Tricoul pentru puncte rămâne la Mads Pedersen (Lidl-Trek, 192 puncte), cel cu buline al cățărătorilor este în continuare purtat de Jay Vine (UAE Team-Emirates, 46 de puncte), în timp ce cel alb al tinerilor sub 25 de ani îi revine lui Giulio Pelizzari (RedBull – Bora – Hansgrohe).
Urmează o etapă muntoasă medie (A Veiga/Vegadeo
Clasamentul general pentru tricoul roșu după etapa a 14-a
- Jonas Vingegaard (Visma) – 53:19.49
- Joao Almeida (UAE Team Emirates) +48”
- Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) +02′ 38”
- Jai Hindley (RedBull – Bora – Hansgrohe) +03′ 10”
- Felix Gall (Decathlon AG2R) +03′ 30”
- Giulio Pellizarri (RedBull – Bora – Hansgrohe) +04′ 21”
- Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) +04′ 53”
- Sepp Kuss (Visma) +05′ 46”
- Torstein Traen (Bahrain Victorious) +06′ 33”
- Matteo Jorgenson (Visma) +08′ 52”
