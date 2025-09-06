UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect pentru Almeida în clasamentul general – Marc Soler câștigă în etapa a 14-a / Vingegaard continuă cu tricoul roșu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ciclistul spaniol Marc Soler (UAE Team Emirates) s-a impus, sâmbătă, în cea de-a 14 etapă a Vuelta 2025 (Avilés >La Farrapona. Lagos de Somiedo), cursă desfășurată pe o distanță de 135.9 km, oprind cronometrul după 3h 48′ 22”, iar UAE numără a 7-a victorie din 14 etape în această ediție a Turului Spaniei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deși victoria i-a revenit echipei lui Joao Almeida, portughezul nu a reușit să obțină tricoul roșu de la Jonas Vingegaard și rutierul de la Visma chiar a câștigat două secunde în fața lui Almeida în fazele bonus.

După victoriile coechipierilor Jay Vine, Juan Ayuso și Joao Almeida, Marc Soler a obținut un nou succes în dreptul UAE. Spaniolul s-a desprins de evadare pe urcarea Farrapona și a câștigat în mod solitar, evadare din care făceau parte și favoriții Vingegaard și Almeida, care s-au neutralizat reciproc.

Tricoul pentru puncte rămâne la Mads Pedersen (Lidl-Trek, 192 puncte), cel cu buline al cățărătorilor este în continuare purtat de Jay Vine (UAE Team-Emirates, 46 de puncte), în timp ce cel alb al tinerilor sub 25 de ani îi revine lui Giulio Pelizzari (RedBull – Bora – Hansgrohe).

Urmează o etapă muntoasă medie (A Veiga/Vegadeo >Monforte de Lemos) care se va desfășura pe o distanță de 167.8 km.

Clasamentul general pentru tricoul roșu după etapa a 14-a