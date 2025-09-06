Ce filme, regizori și actori au fost premiați la Festivalul de Film de la Veneţia 2025 / Palmaresul celei de-a 82-a ediţii

Prezentăm mai jos lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia (27 august-6 septembrie), transmite Agerpres.

Competiţia oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: ”Father Mother Sister Brother”, Jim Jarmusch

Leul de Argint – Marele Premiu al Juriului: ”The Voice of Hind Rajab”, Kaouther Ben Hania

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Benny Safdie, ”The Smashing Machine”

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Xin Zhilei, ”The Sun Rises on Us All”, regia Cai Shangjun

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Toni Servillo, ”La Grazia”, regia Paolo Sorrentino

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Valérie Donzelli şi Gilles Marchand, ”A pied d’ouvre” (”At Work”)

Premiul Special al Juriului: ”Below the Clouds”, Gianfranco Rosi

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Luna Welder, ”Silent Friend”

Premiul Publicului Armany Beauty: ”Calle Malaga”, Maryam Touzani

Premiul „Luigi De Laurentiis” pentru film de debut: ”Short Summer”, Nastia Korkia

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: ”En el camino” (”On the Road”), David Pablos

Premiul pentru cel mai bun regizor: Anuparna Roy, ”Songs of Forgotten Trees”

Premiul Special al Juriului: ”Hara Watan” (”Lost Land”), Akio Fujimoto

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Benedetta Porcaroli, ”Il Rapimento di Arabella” (”The Kidnapping of Arabella”)

Premiul pentru cel mai bun actor: Giacomo Covi, ”Un Anno di Scuola” (”A Year of School”)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: ”Hiedra” (”The Ivy”), Ana Cristina Barragán

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: ”Without Kelly”, Lovisa Sirén

Secţiunea Venice Classics

Cel mai bun film restaurat: ”Bashu, the Little Stranger”, Bahram Beizai

Cel mai bun documentar despre cinema: ”Mata Hari”, Joe Beshenkovsky şi James A. Smith

Secţiunea Venice Immersive

Marele Premiu: ”The Clouds Are Two Thousand Meters Up”, Singing Chen

Premiul Special al Juriului: ”Less Than 5gr of Saffron”, Négar Motevalymeidanshah

Premiul pentru cea mai bună experienţă: ”A Long Goodbye”, Kate Voet, Victor Maes