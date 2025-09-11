Manelistul Florin Mitroi, care cântă pentru clanul Cordunenilor și este cunoscut pentru piesele sale cu mesaje agresive, a fost invitat la zilele orașului Târgu Jiu organizate de primărie

Un manelist care lucrează și ca vatman pe tramvai în Timișoara, cunoscut pentru piesele sale cu mesaje agresive, a fost invitat să cânte la Festivalul Berii organizat de primăria din Târgu Jiu în perioada 11-14 septembrie.

„Din păcate, e adevărat: CLANUL CORDUNENILOR are un „artist” preferat – Florin Mitroi, prin ale cărui „piese” amenință „dujmanii” că-i omoară, că le pun foc ș.a.m.d.

De azi până duminică, „artistul” ăsta e INVITAT SPECIAL, de CLANUL ROMANESCU, la FESTIVALUL BERII, în orașul lui Brâncusi.

Azi voi petiționa Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, UNESCO România, Ministerul Educației, Patriarhia Română, Mitropolia Olteniei, comisiile de cultură ale Parlamentului și alte entități.

Dar, din ce vedem, nici Dumnezeu nu ne mai apără de CLANUL ROMANESCU”, a scris jurnalistul Narcis Daju pe Facebook.

Primăria din Târgu Jiu îl menționează pe manelistul Florin Mitroi printre „numele sonore ale muzicii românești” invitate la Festivalul Berii din oraș.

„Primăria Municipiului Târgu Jiu, alături de SC Media Pordampi, vă invită la Festivalul Berii!

Ne vedem în perioada 11-14 septembrie, în zona special amenajată din Parcul Narciselor!

Vlăduța Lupău, YNY Sebi, Jean de la Craiova și alte nume sonore ale muzicii românești, vă așteaptă la distracție și voie bună!

Eveniment organizat fără costuri de la bugetul local!”, au scris reprezentanții municipalității din Târgu Jiu pe Facebook.



Context

Florin Mitroi este un cântăreț de manele din Timișoara. Cântă din anii 2010, fiind cunoscut în online pentru piesa ”Drobeta, Droobeta”, lansată în 2015.

Mitroi a devenit viral în ultimii doi ani pe TikTok pentru piesele din seria ”Vocea Bagabonților”, unde are mai multe piese cu mesaje agresive, cu zeci de milioane de ascultări adunate.

Un alt aspect pentru care este viral este faptul că, pe lângă cariera sa din manele, acesta este și vatman pe tramvai în Timișoara, lucru surprins de mulți fani pe TikTok.