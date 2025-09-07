G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Manchester United, acord pentru împrumutul lui Onana la Trabzonspor

Andre Onana în poarta lui Manchester United
Sursa foto: Captură video Youtube Manchester United

Manchester United, acord pentru împrumutul lui Onana la Trabzonspor

Sportz7 Sep 0 comentarii

Manchester United a ajuns la un acord cu formația turcă Trabzonspor pentru Andre Onana. Portarul, în vârstă de 29 de ani, ar urma să plece de pe Old Trafford sub forma unui împrumut dacă clubul din Turcia se va înțelege și cu jucătorul, relatează presa internațională și jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Situația lui Onana era incertă la club după performanțele sub așteptări din ultimul timp și, mai ales, după transferul portarului belgian Senne Lammens de la Antwerp în schimbul a 21 de milioane de euro.

Cluburile s-au înțeles pentru mutarea camerunezului, iar acum se așteaptă decizia sa, ca mai apoi să ajungă în Turcia pe acest final de mercato.

Deși a venit pe „cai mari” de la Inter Milano acum doi ani pentru mai bine de 50 de milioane de euro, Onana nu a confirmat la Manchester United, fiind caracterizat de gafe mari în situații importante și accidentări.

În acest sezon, turcul Altay Bayindir a fost portarul titular ales de Ruben Amorim pentru meciurile din Premier League, unde United a înregistrat o victorie, o remiză și o înfrângere, în timp ce Onana a fost prezent în poartă în înfrângerea rușinoasă cu Grimsby Town, echipă din al patrulea eșalon al Angliei, din Carabao Cup, unde prestația sa a fost, de asemenea, îndoielnică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.