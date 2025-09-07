Manchester United, acord pentru împrumutul lui Onana la Trabzonspor

Manchester United a ajuns la un acord cu formația turcă Trabzonspor pentru Andre Onana. Portarul, în vârstă de 29 de ani, ar urma să plece de pe Old Trafford sub forma unui împrumut dacă clubul din Turcia se va înțelege și cu jucătorul, relatează presa internațională și jurnalistul italian Fabrizio Romano.

🚨💣 BREAKING: Trabzonspor reach verbal agreement with Manchester United to sign André Onana on loan. Club to club verbal agreement in place and final decision now up to Onana. It’s only up to the goalkeeper. 🇹🇷 pic.twitter.com/QUCxgIEN9u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Situația lui Onana era incertă la club după performanțele sub așteptări din ultimul timp și, mai ales, după transferul portarului belgian Senne Lammens de la Antwerp în schimbul a 21 de milioane de euro.

Cluburile s-au înțeles pentru mutarea camerunezului, iar acum se așteaptă decizia sa, ca mai apoi să ajungă în Turcia pe acest final de mercato.

Deși a venit pe „cai mari” de la Inter Milano acum doi ani pentru mai bine de 50 de milioane de euro, Onana nu a confirmat la Manchester United, fiind caracterizat de gafe mari în situații importante și accidentări.

În acest sezon, turcul Altay Bayindir a fost portarul titular ales de Ruben Amorim pentru meciurile din Premier League, unde United a înregistrat o victorie, o remiză și o înfrângere, în timp ce Onana a fost prezent în poartă în înfrângerea rușinoasă cu Grimsby Town, echipă din al patrulea eșalon al Angliei, din Carabao Cup, unde prestația sa a fost, de asemenea, îndoielnică.