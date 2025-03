Managerul Spitalului Județean Suceava și-a dat demisia / Noul manager vrea să aducă medici: ” Nu avem acum nici gardă pe pediatrie pe urgență. Avem un spital oncologic nou și avem doar doi medici”

Managerul Spitalului Clinic de Urgență Suceava, medicul cardiolog Alexandru Calancea, și-a anunțat demisia din funcție, deși contractul expira abia în vara anului următor, anunță Agerpres.

El susține că a înaintat Consiliului Județean Suceava solicitarea de încetare a contractului de management începând cu data de 24 martie.

”În perioada mandatului deținut am avut privilegiul să coordonez alături de echipa managerială activitatea spitalului cu profesionalism și dedicare, având ca obiectiv principal dezvoltarea unității sanitare și îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților. Împreună cu echipa coordonată de mine, am făcut ca spitalul să treacă printr-o serie de transformări menite să optimizeze fluxurile medicale, am modernizat infrastructura și am consolidat colaborarea dintre cadrele medicale și autoritățile sanitare. Prin această decizie consider că este momentul pentru o schimbare în conducerea instituției și pentru continuarea dezvoltării acesteia sub o nouă viziune managerială’, a afirmat Calancea.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, vineri, în plenul CJ Suceava că misiunea noii conduceri a SCJU Suceava formată din managerul dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie și directorul medical dr. Paul Turcoman, este în primul rând de a atrage noi medici în unitatea spitalicească.

Noul manager și-a exprimat speranța că vor fi atrași medici la Spitalul Județean.

„Avem nevoie urgentă de medici în spital după care ne putem îndrepta privirea spre alte lucruri. Noi nu avem acum nici gardă pe pediatrie pe urgență. Avem un spital oncologic nou și avem doar doi medici și ei apropiați sau trecuți de vârsta de pensionare, medici foarte buni de altfel. Avem probleme grave la spital care trebuie rezolvate și vreau ca împreună cu dumneavoastră, cu viitoarea echipă de management să ne facem țină și obiectiv din lucrul ăsta. Dacă reușim să evităm scandalurile de la spital, dacă reușim să evităm anumite discuții acolo, veți vedea că ușor-ușor, aducem și medici. Dezvoltând județul, dezvoltând municipiul, veți vedea că vor veni și medici”, a declarat Gheorghe Șoldan.