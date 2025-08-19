„George Enescu – Poema Română: Immersive Experience” – şase proiecţii, marţi, în capitală, la 144 de ani de la nașterea compozitorului

Proiectul „George Enescu – Poema Română: Immersive Experience” va fi prezentat la Museum of Immersive New Art – MINA, marţi, în ziua în care se împlinesc 144 de ani de la naşterea marelui compozitor, transmite Agerpres.

Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, vor avea loc şase reprezentaţii succesive ale proiectului, începând cu ora 18:30, din jumătate în jumătate de oră, ultima de la ora 21:00. Accesul este gratuit, pe baza unei rezervări prealabile pe Eventim.ro.

Lucrarea „Poema Română op.1”, compusă de Enescu la vârsta de 16 ani, este considerată de muzicologul Pascal Bentoiu drept prima creaţie românească amplă care a pătruns în marile centre muzicale europene. Această proiecţie imersivă aduce publicului o ocazie specială de a (re)descoperi spiritul românesc al muzicii enesciene într-un spaţiu dedicat noilor forme de expresie artistică, precizează ARTEXIM, organizatorul evenimentului.

„George Enescu – Poema Română: Immersive Experience” are la bază o înregistrare istorică din anii ’90, dirijată de Horia Andreescu, pusă la dispoziţie de Electrecord şi propune o experienţă multisenzorială reunind, între altele, imagini provenite de Muzeul Naţional „George Enescu” într-o versiune digitală complexă, cu prelucrări video şi de animaţie, realizată de Les Ateliers Nomad.

Proiectul este parte din Festivalul Internaţional George Enescu, eveniment desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.