La peste 80 de ani, o fostă profesoară face drumeții, ghidată de…

o fostă profesoară de peste 80 de ani a plecat in drumetie
Sursa foto: Anii Drumetiei

La peste 80 de ani, o fostă profesoară face drumeții, ghidată de foștii elevi: Vreau să mai ies în natură / ”Nu am cerut decât de două ori „time-out”, să-mi trag sufletul”

Travel19 Aug

După ce o viață întreagă a predat elevilor Limba și literatura română, Ileana Filep continuă să ducă o viață activă. Recent, profesoara din Sibiu a avut parte de o experiență inedită, a fost invitată la o drumeție, în cadrul programului ”Anii drumeției”, de popularizare a excursiilor în natură, de către Nicoleta Ocneriu, fostă elevă, devenită ghid.

Eleva i-a dat detalii fostei profesoare despre fauna, flora și istoria Văii Hârtibaciului, o zonă din apropierea Sibiului, relatează Turnul Sfatului.

„Am predat în mai multe școli, însă ultimii ani la catedră i-am petrecut la Școala gimnazială 4 din Sibiu. Aici am predat 12 ani, iar din 2002 sunt pensionară”, spune aceasta.

În ciuda celor peste 80 de ani ai săi, a decis să plece în drumeție.

„Știam despre programul Anii Drumeției, mai ales că o fostă elevă de-a mea, Nicoleta Ocneriu, este ghid. Am mers cu multă bucurie la o drumeție pe dealurile Veseudului, de-a lungul căreia am avut parte de multe prezentări despre istoria și obiceiurile din Valea Hârtibaciului. În plus, Nicoleta ne-a vorbit și despre flora bogată, despre animalele și păsările sălbatice ale zonei. A fost extraordinar”, a mai declarat ea.

Înconjurată de mulți copii însoțiți de părinți, fosta profesoară a redescoperit gustul zmeurei proaspăt culese și al sucurilor naturale stoarse de către producătorii locali din Veseud. Recunoaște că drumeția a fost puțin cam lungă pentru o persoană care are peste o decenii în spate.

„Ghida a știut când trebuie să facem pauză, când să ne hidratăm, unde să ne așezăm la umbră. Sunt mândră că în acea drumeție nu am cerut decât de două ori „time-out”, să-mi trag sufletul. Vreau să mai ies în natură și urmăresc cu interes turele mai ușoare programate de Anii Drumeției”, a concluzionat aceasta.

