Mai puțin de unul din 5 tineri care urmează o facultate alege specializări din industria creativă și culturală/ Un program de creative MBA, oferit de ASE și Bucharest Business School

În România, sub 20% dintre tinerii care urmează o facultate, aleg specializări din industria creativă și culturală (arhitectură, arte, design, muzică și cinematografie, relații publice sau jurnalism) potrivit datelor publice analizate de Bucharest Business School. Deși aceste industrii contribuie semnificativ la economia țării, potențialul lor rămâne insuficient valorificat.

Potrivit datelor BBS, în România, sub 20% dintre studenți aleg să urmeze o facultate dintr-un domeniu creativ, în timp ce restul preferă să aleagă o facultate cu un profil real. În plus, doar 3% dintre persoanele deja active în acest domeniu ajung în poziții de management sau antreprenoriat, minimizând șansele de dezvoltare a sferelor creative. Conform Eurostat, 3,8% din forța de muncă a Uniunii Europene, adică aproximativ 8,7 milioane de persoane, activează în industria creativă și culturală, reprezentând în total, 1,2 milioane de companii. De asemenea, se estimează că până în 2035 vor fi necesari încă 1,7 milioane de manageri în business în Uniunea Europeană, o oportunitate uriașă pentru cei din domeniu.

Pentru a ajuta la o pregătire în domeniul managementului a celor din domeniile creative, Academia de Studii Economice din București, prin Bucharest Business School a dezvoltat singurul proiect din Europa de Sud-Est, dedicat exclusiv industriilor creative și culturale. “Structura Creative MBA este construită pentru a maximiza aplicabilitatea practică, cu 70% din conținut bazat pe studii de caz, proiecte aplicate și colaborări intersectoriale. Studenții MBA parcurg module esențiale despre strategie de afaceri, management financiar, inovație, inteligență artificială în business, branding și leadership, beneficiind în același timp de acces la o rețea internațională de mentori și profesioniști din industriile creative”, au anunțat organizatorii într-un comunicat de presă.

Cursurile sunt susținute de profesori de la universități de top din toată Europa, cum ar fi Bocconi, Nova School of Business and Economics sau Accademia Costume & Moda. Pe parcursul programului studenții vor călători în orașe precum Atena și Roma pentru a descoperi ecosisteme creative performante și a învăța direct de la lideri internaționali din industrie.

„Industriile creative au un impact semnificativ în economia anului 2025 și în anii următori, dar talentul, fără competențe manageriale solide, nu poate genera creștere sustenabilă. De la începutul programului, în 2023, ni s-au alăturat peste 50 de lideri din CCI (industrii creative și culturale), care, susținuți de un curriculum modular, orientat pe competențe, dezvoltă și consolidează afaceri viabile și competitive, inclusiv pe piețe internaționale”, declară Dalia Bologan, Creative MBA Program Director.

Înscrierile pentru programul Creative MBA sunt deschise până pe 14 septembrie, pe site-ul oficial https://bbs.ase.ro , iar costul total este de 4.000 de euro.