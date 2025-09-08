Mai mulți lideri europeni merg în Statele Unite pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, anunţă Donald Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters, citată de News.ro.

În declaraţiile făcute reporterilor după întoarcerea de la US Open din New York, Trump a mai spus că va discuta în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Anumiţi lideri europeni vor veni în ţara noastră luni sau marţi, individual”, a spus Trump. Nu este clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de detalii suplimentare.

Trump a adăugat că nu este „mulţumit” de situaţia războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat despre atacul aerian masiv al Rusiei din noaptea desâmbătă spre duminică, care, potrivit oficialilor ucraineni, a provocat un incendiu la sediul principal al guvernului din Kiev. Dar el şi-a exprimat din nou încrederea că războiul se va încheia în curând.

„Situaţia dintre Rusia şi Ucraina va fi rezolvată”, a spus Trump.