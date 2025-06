LIVE Mai multe ziare americane susțin că programul nuclear al Iranului nu a fost distrus, Trump neagă vehement informațiile și acuză o tentativă de discreditare a atacului

Un document clasificat al serviciilor secrete americane, retransmis de CNN și New York Times, sugerează că loviturile americane asupra Iranului au întârziat programul său nuclear cu doar câteva luni, fără a-l distruge complet. Statele Unite au bombardat instalațiile nucleare de la Fordow, Natanz și Isfahan sâmbătă seara, președintele Donald Trump lăudându-se că a „distrus complet” principalele instalații iraniene de îmbogățire a uraniului, potrivit Le Figaro.

În schimb, atacurile ar fi sigilat intrările în anumite instalații fără a distruge clădirile subterane. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat autenticitatea raportului, dar a declarat că acesta este „complet eronat și clasificat drept «top secret» și totuși a fost divulgat”. “Această scurgere de informații „este o încercare evidentă de a-l înjosi pe președintele Trump și de a-i discredita pe piloții curajoși care și-au executat perfect misiunea de a distruge programul nuclear al Iranului”, a scris ea pe X.

Ora 10:56 Purtătorul de cuvânt al IDF: „Prea devreme” pentru a evalua daunele programului nuclear al Iranului

Purtătorul de cuvânt al Armatei Israelului, generalul de brigadă Effie Defrin, spune că este încă „prea devreme” pentru a evalua daunele aduse programului nuclear al Iranului în urma războiului, potrivit Times of Israel.

„Am îndeplinit toate obiectivele operațiunii așa cum au fost definite pentru noi, chiar mai bine decât am crezut. Dar este încă prea devreme să determinăm, investigăm rezultatele loviturilor asupra diferitelor secțiuni ale programului nuclear”, a spus Defrin.

„Evaluarea este că am deteriorat semnificativ programul nuclear și pot spune că l-am dat înapoi cu ani de zile”, a continuat el.

Aseară, șeful Statului Major al forțelor de apărare israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a declarat: „Am dat înapoi cu ani de zile proiectul nuclear al Iranului și același lucru este valabil și pentru programul său de rachete”.

Ora 10:20 Un fost oficial al Pentagonului pune la îndoială rapoartele diferite privind daunele aduse programului nuclear iranian

Un fost oficial al Pentagonului care a lucrat în prima administrație Trump afirmă că informațiile clasificate nu ar trebui „să vadă niciodată lumina zilei”, după scurgerea unui raport al serviciilor de informații ale Pentagonului privind daunele aduse programului nuclear iranian, scrie .

În cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4, Mick Mulroy a declarat că scurgerea de informații a fost periculoasă deoarece a pus „surse umane în pericol”. Acestea „pot fi ucise dacă sunt compromise”, spune el.

Fostul oficial se întreabă, de asemenea, cum de au fost „atât de greșite” evaluările anterioare, conform cărora loviturile ar fi întârziat cu ani de zile instalațiile nucleare ale Iranului.

„Este evident că au avut ceva greșit înainte, sau au avut ceva greșit acum – nu pot fi ambele”, spune el. „Casa Albă folosește cuvântul distrus, iar raportul este mult mai puțin încrezător”.

Întrebat dacă SUA au „terminat” de lovit Iranul, Mulroy spune că „Iranul nu poate avea o armă nucleară”.

„Ar putea exista lovituri suplimentare pentru a se asigura că nu vor ajunge niciodată într-un loc în care să aibă arme nucleare”, spune el.

Ora 10:10 Într-o postare pe Adevărul Social, președintele american Donald Trump a contestat informațiile CNN potrivit cărora o primă evaluare a serviciilor de informații americane sugerează că loviturile care au vizat instalațiile nucleare ale Iranului nu au distrus componentele principale ale programului său nuclear.

Trump, care se află în Olanda pentru a participa la summitul NATO din această săptămână, a numit loviturile „UNA dintre cele mai reușite lovituri militare din istorie”, adăugând că „SITURILE NUCLEARE DIN IRAN AU FOST DISTRUSE COMPLET!”

Președintele a postat comentariile sale inițiale la aproximativ 3:30 a.m. ora locală, înainte de a le șterge și a le posta din nou după ce a corectat o greșeală de ortografie din postarea inițială, criticând CNN și The New York Times pentru ceea ce a numit „O TENTATIVĂ DE DISCREDITARE” a loviturilor.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a ripostat, de asemenea, împotriva relatărilor CNN de marți, recunoscând existența acestora, dar calificându-le drept „complet greșite”.

După lovituri, ministrul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că acestea au „devastat programul nuclear al Iranului”. Șeful Statului Major al SUA, generalul Dan Caine, a fost mai prudent, afirmând că acestea au provocat „daune și distrugeri extrem de grave” instalațiilor vizate. Guvernul iranian a anunțat marți că a „luat măsurile necesare” pentru a asigura continuarea programului său nuclear. Un consilier al ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat că țara sa dispune încă de stocuri de uraniu îmbogățit și că „jocul nu s-a încheiat”.

Începând cu 13 iunie, Israelul a lansat atacuri masive împotriva Iranului, acuzat că dorește să se doteze cu arme nucleare. Teheranul neagă acest lucru și își apără dreptul de a dezvolta un program nuclear civil. Iranul a răspuns la ofensiva israeliană prin lansarea de rachete. O încetare fragilă a focului, anunțată de președintele american Donald Trump, este în vigoare de marți, după 12 zile de război. În Iran, războiul s-a soldat cu cel puțin 610 morți și peste 4 700 de răniți, potrivit unui bilanț oficial care include doar victimele civile. Tirurile iraniene asupra Israelului au ucis 28 de persoane, potrivit autorităților.