Mașină de poliție / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Mașină de poliție / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Mai multe școli și spitale din București au primit mesaje de amenințare / Nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale

Poliția a făcut mai multe verificări în Capitală, după ce mai multe școli și unități medicale au primit e-mailuri cu amenințări. Incidentul a fost raportat Poliției Capitalei duminică, 21 septembrie 2025, determinând declanșarea unor verificări specifice.

UPDATE Surse apropiate anchetei au precizat pentru G4Media că au fost primite amenințări la Colegiul german Goethe, Școala 97 (str. Viorele nr 7, Sector 4) și spitalul de pediatrie Marie Curie.

Autoritățile au demarat o anchetă amplă pentru a stabili veridicitatea amenințărilor și pentru a asigura siguranța elevilor, pacienților și a personalului instituțiilor vizate. Structuri ale Poliției Capitalei, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, au efectuat verificări preliminare și au analizat conținutul mesajelor.

Potrivit primelor informații, nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale. Cu toate acestea, autoritățile tratează cu maximă seriozitate situația și continuă investigațiile pentru a identifica sursa mesajelor și motivația din spatele acestei acțiuni.

„Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei.

