Mads Pedersen s-a impus în etapa a 15-a din Vuelta după o evadare de peste 40 de cicliști / Zi liniștită pentru Vingegaard care continuă în roșu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ciclistul danez Mads Pedersen (Lidl-Trek) s-a impus în etapa a 15-a din Vuelta 2025, duminică, pe traseul A Veiga/Vegadeo >Monforte de Lemos, care s-a întins pe o distanță de 167.8 km.

Este prima victorie a danezului, purtător al tricoului verde (pentru puncte), în această ediție a Turului Spaniei. Pedersen a fost prezent în evadarea de peste 40 de cicliști formată între A Veiga și Monforte de Lemos, un traseu plin de urcări și coborâri.

Victoria s-a jucat, firesc, între oamenii care au stat în față toată ziua, chiar dacă Jay Vine (UAE Emirates-XRG) și Louis Vervaeke (Soudal-Quick Step) au condus și ei mult timp. În cele din urmă, după o regrupare la șapte kilometri de sosire, au rămas nouă: Vine, Vervaeke, Orluis Aular (Movistar), Magnus Sheffield și Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Eddie Dunbar (Jayco AlUla), Marco Frigo (Israel Premier Tech) și, bineînțeles, Pedersen. Danezul poate mulțumi și echipei Lidl-Trek, deoarece în evadare a fost însoțit de colegii săi Julien Bernard, Giulio Ciccone, Carlos Verona și Amanuel Ghebreigzabhier.

Această a 15-a etapă cu un parcurs accidentat a propus două ascensiuni deloc ușoare, Puerto a Garganta (16,4 km la 5,1 %) și Alto de Barbeitos (11,9 km la 3,8 %), dar ambele amplasate în primele șaizeci de kilometri, prea departe de sosire pentru a spera la o luptă între favoriții la general. Câștigător a patru etape în Giro, în luna mai, și al tricoului ciclamen, Pedersen își deblochează astfel contul pe Vuelta, purtând în continuare tricoul verde al clasamentului pe puncte. Zi liniștită pentru Jonas Vingegaard, sosit la peste treisprezece minute împreună cu restul plutonului. Danezul rămâne liderul acestei Vuelta în ajunul celei de-a doua zile de odihnă, arată L’Equipe.

Un incident a avut loc legat de manifestațiile pro-Palestina din cadrul etapei. Un protestant a sărit în fața lui Javier Romo (Movistar) și i-a cauzat o prăbușire, la puțin peste 50 km de finalul etapei. Spaniolul s-a ridicat cât a putut de repede și a continuat cursa, fără semne că ar fi vorba de o accidentare.

Una persona con una bandera de Palestina provoca la caída de Javi Romo en la fuga. #LaVuelta25 pic.twitter.com/sMvxiRh0i0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2025

Tricoul cu buline al cățărătorilor este în continuare purtat de Jay Vine (UAE Team-Emirates, 61 de puncte), în timp ce cel alb al tinerilor sub 25 de ani îi revine lui Giulio Pelizzari (RedBull – Bora – Hansgrohe).

Clasamentul general pentru tricoul roșu după etapa a 15-a