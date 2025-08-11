Lukașenko, canalul secret al Casei Albe care a deschis calea pentru summitul lui Trump – Putin (Time)



Revista Time relatează modul în care dictatorul din Belarus, Aleksander Lukașenko, a reușit să devină o adevărată curea de transmisie între Moscova și Washington, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, asigurând proaspăta administrație americană că Rusia dorește pacea, este dispusă la negocieri iar Trump ar putea obține “pe tavă” premiul Nobel pentru Pace, în eventualitatea unui acord de încetare a războiului.

Ziaristul Time povestește că, începând cu primăvara acestui an, a primit propuneri persistente din partea aliaților lui Alexander Lukașenko pentru un interviu.

“Nu a fost imediat clar ce doreau intermediarii. Nu fusesem niciodată în Belarus și nici nu scrisesem prea mult despre el, deși reportajele mele despre vecinii săi, Rusia și Ucraina, îmi dăduseră o idee despre povestea lui Lukașenko. În Europa, el deține onoarea îndoielnică de a se agăța de putere mai mult decât orice alt lider în exercițiu, cu mult, 31 de ani fără pauză, ceea ce înseamnă că majoritatea celor nouă milioane de locuitori ai țării sale fără ieșire la mare nu au cunoscut un alt conducător în viața lor de adult. Regimul său este, de asemenea, unul dintre cele mai represive și izolate din lume, cu relații teribile și aproape fără comerț cu patru din cei cinci vecini ai săi și o dependență aproape totală de al cincilea: Rusia”, scrie ziaristul.

În cuvintele memorabile ale unui expert în politica regiunii, Belarus funcționează ca un „balcon rusesc” cu vedere la Europa, o metaforă ciudată care nu ține cont de modul în care Rusia a folosit această poziție avantajoasă pentru a arunca bombe, a poziționa bombe nucleare și a lansa invazii. Din 2022, încercarea Rusiei de a cuceri Ucraina s-a bazat pe Belarus ca punct de plecare, bază de antrenament și sursă de provizii și muniție. Lukașenko a evitat să-și trimită propriile trupe pentru a lupta în acest război. Dar Ucraina, ca și cea mai mare parte a Europei, încă îl consideră un complice al lui Vladimir Putin în cel mai grav act de agresiune pe care continentul l-a văzut în ultimii 80 de ani.

De la începutul acestui an, autocratul a purtat un dialog confidențial cu administrația Trump, oferindu-și serviciile ca un fel de curea de transmisie a lui Putin. El i-a instruit pe oficialii americani cu privire la modul de a menține discuțiile cu Kremlinul pe calea cea bună și le-a dat asigurări că rușii sunt pregătiți să negocieze cu bună credință, chiar dacă și-au continuat bombardamentele împotriva Ucrainei. Utilizând toate căile disponibile către Washington, Lukașenko a fluturat perspectiva păcii într-un mod menit să atragă atenția președintelui Donald Trump: „Dacă încheiem acest acord”, le-a spus el interlocutorilor săi americani, „vă vor aduce Premiul Nobel pentru Pace pe tavă”.

Americanii au intrat în joc. La o lună de la inaugurarea lui Trump în ianuarie, oficialii americani au efectuat prima din cel puțin cinci vizite la Minsk pentru a explora ce ar putea realiza Lukașenko. În acest proces, ei au atenuat imaginea Belarusului ca stat paria, au obținut eliberarea mai multor prizonieri politici importanți și au deschis un canal secundar liniștit către Kremlin prin Minsk.

În acest context, dorința lui Lukașenko de a acorda un interviu revistei TIME avea sens. Ceea ce a rămas mai puțin clar a fost dacă el este un broker de pace care acționează din proprie inițiativă sau o marionetă în mâinile Kremlinului. Americanii au avut și ei îndoielile lor. „Nu suntem naivi”, spune John Coale, un fost avocat al lui Trump care s-a întâlnit cu Lukașenko în numele guvernului american de mai multe ori în acest an. „El este prieten cu Putin. Ei vorbesc în mod regulat”, a spus Coale. „Și s-a oferit să îi transmită lui Putin mesaje din partea noastră. Acesta este un canal, bine? Este foarte valoros”.

Americanii au folosit acest canal, a adăugat el, pentru a promova ideea unui summit între Putin și Trump. Ei au sperat că aceasta ar ajuta la ieșirea din impasul în care se află procesul de pace, permițându-i lui Trump să discute față în față cu Putin. După cum a spus Coale, folosind o poreclă obișnuită pentru Lukașenko, „O întâlnire a fost întotdeauna promovată către Luka pentru a-i spune lui Putin”.

În cea mai mare parte a primăverii și verii, efortul a eșuat și tensiunile au crescut. Liniile directe de contact dintre cele două puteri s-au transformat într-o încurcătură de amenințări nucleare, insulte și ultimatumuri. În august, Trump a început să impună tarife vamale ridicate oricărei țări care cumpără petrol rusesc și a promis să sporească durerea economică până când Moscova va accepta o încetare a focului în Ucraina. Putin a refuzat. Armata sa era pregătită să avanseze „pe întregul front”, a spus el, până la obținerea victoriei pentru Rusia.

În tot acest timp, Lukașenko a continuat să transmită un mesaj foarte diferit americanilor: Putin dorește pacea, i-a asigurat dictatorul, și este gata să facă concesii. Aceste semnale au alimentat speranțele Casei Albe că un progres diplomatic va fi posibil în curând și au contribuit la pregătirea terenului pentru ca SUA și Rusia să anunțe, la 6 august, că liderii lor se vor întâlni în curând personal.

Încheierea războiului după mai bine de trei ani și jumătate ar putea depinde acum de cele două superputeri nucleare ale lumii. Pregătirile pentru discuții sunt în curs de desfășurare, iar acestea vor oferi o nouă șansă de a solicita o încetare a focului. Acestea i-ar putea oferi, de asemenea, lui Putin o șansă de a prelungi războiul, așa cum a făcut-o în ultimele luni, prin întârzierea discuțiilor și prin oferirea de timp armatei ruse pentru a continua cucerirea teritoriului ucrainean și uciderea poporului său.

După ce și-a îndeplinit funcția de intermediar, Lukașenko pare pregătit să se retragă. Dar rolul său în pregătirea terenului pentru summit dezvăluie multe despre pericolele ultimei manevre diplomatice a lui Trump. După cum a explicat Lukașenko, în cadrul discuției cu ziaristul Time la Minsk, totul s-ar putea destrăma dacă Trump nu se comportă față de Putin cu suficientă deferență. „Trebuie să faci să arate bine”, a spus el. „În numele păcii, poate că trebuie să fii un pic viclean și să faci unele concesii. Chiar dacă nu-l poți înțelege pe Putin, tratează-l ca pe o ființă umană.” Cu alte cuvinte, povestea canalului secundar prin Belarus ar putea deveni preambulul capitulării Ucrainei.

Pentru un călător american, drumul spre Belarus poate fi anevoios. Sancțiunile din partea SUA și a Europei au izolat țara atât de strâns încât companiile aeriene occidentale nu mai zboară acolo. Cea mai directă rută necesită un zbor spre Lituania, la marginea estică a alianței NATO, și apoi un drum lung cu mașina până în Belarus, trecând granița puternic păzită. De-a lungul drumului, un indicator rutier de pe autostrada din Lituania avertizează pe oricine se îndreaptă spre est: „Minsk”, spune acesta, „Ocupat de Kremlin”.

Primul emisar american care a făcut această călătorie în numele administrației Trump a fost Christopher Smith, secretar adjunct adjunct al Departamentului de Stat pentru Europa de Est, care a supravegheat politica SUA față de Belarus, Ucraina și alte părți ale regiunii începând din vara anului 2023. Diplomat de carieră și vorbitor fluent de rusă, Smith nu s-a întâlnit niciodată cu Lukașenko înainte de vizita sa la Minsk la începutul acestui an. Sub administrația Biden, el a pus în aplicare o politică americană față de Belarus care a fost adesea denumită „presiune maximă”. Aceasta a folosit sancțiuni pentru a izola economia lui Lukașenko și pentru a-l pedepsi pentru că a luat partea Rusiei în război. Prin impunerea unor astfel de costuri, strategia a încercat să îl determine să își reconsidere alianța cu Moscova.

Aceasta a părut să aibă efectul opus. Izolat de comerțul cu Occidentul, Belarus a devenit din ce în ce mai dependent de comerțul cu Rusia și, într-o mai mică măsură, cu China. Punctul culminant al confruntării lui Lukașenko cu Occidentul a fost atins în primăvara anului 2023, când acesta a cerut Kremlinului să amplaseze rachete nucleare pe teritoriul Belarusului. „I-am spus fratelui meu mai mare, prietenului meu”, își amintește Lukașenko despre acel moment: „Trebuie să întoarcem armele nucleare în Belarus”. Putin a mulțumit.

Până la sfârșitul anului trecut, Smith și colegii săi de la Departamentul de Stat au început să se pregătească pentru o schimbare majoră în politica SUA. Trump a promis în timpul campaniei sale să îmbunătățească relațiile cu Putin și să pună capăt rapid războiului din Ucraina. Smith a dorit să vadă cum ar putea Belarus să contribuie la promovarea ambelor obiective și a contactat Minskul prin intermediul misiunii sale la Organizația Națiunilor Unite din New York. Lukașenko a profitat de ocazie. „Este crezul meu, un principiu al meu”, spune Lukașenko. „Trebuie să vorbești cu toată lumea dacă vrei relații normale, iar dacă nu vorbești, te îndrepți puțin câte puțin spre război”.

Pentru a-i atrage pe americani, Lukașenko a făcut un prim gest de bună credință pe 26 ianuarie. El a eliberat o femeie americană, Anastassia Nuhfer, care fusese ținută prizonieră în Belarus timp de aproape cinci ani. Smith a negociat eliberarea acesteia la Washington cu ambasadorul belarus la ONU, Valentin Ribakov. Departamentul de Stat a aranjat apoi ca o echipă de la ambasada SUA din Vilnius, capitala Lituaniei, să o ridice pe Nuhfer de la granița cu Belarus și să o aducă înapoi în Statele Unite.

Victoria diplomatică, oricât de modestă, a avut loc în prima săptămână a celui de-al doilea mandat al lui Trump, când noua administrație era nerăbdătoare să găsească orice semn al victoriei pe care o promisese poporului american. Marco Rubio, care se afla atunci de cinci zile în funcția de secretar de stat, a atribuit eliberarea prizonierului conducerii lui Trump și, într-un tweet, i-a mulțumit lui Smith pentru facilitarea acesteia. Cu majuscule, Rubio a adăugat: „PEACE THROUGH STRENGTH”.

Aproximativ două săptămâni mai târziu, la 12 februarie, Smith a devenit primul înalt funcționar al administrației Trump care a vizitat Minskul. Lukașenko l-a întâmpinat la palatul său din apropierea centrului orașului, o grămadă gargantuescă de marmură și aur împodobită cu imagini din viața dictatorului: instantanee din copilăria sa și din zilele în care era director al unei ferme colective sovietice, alături de portrete ale sale cu lideri mondiali precum Bill Clinton, Vladimir Putin, Fidel Castro și Volodimir Zelenski.

În aceste prime câteva ore de discuții, dictatorul a stabilit câteva reguli de bază pentru reluarea dialogului dintre Statele Unite și Belarus. Referindu-se la Smith, doar pe jumătate în glumă, ca la un agent al CIA, Lukașenko l-a îndemnat să nu încerce niciodată să bage zâzanie între Minsk și Moscova, deoarece le-ar irosi timpul amândurora. „Dacă vrei să mă recrutezi ca spion al tău, nu o face. Nu va funcționa”, își amintește el că i-a spus lui Smith. „Au râs mult timp de asta, americanii, delegația lor. Au spus: ‘Nu, nu, nu. Noi nu recrutăm președinți„”.

A doua regulă de bază a decurs din prima. Lukașenko a spus clar că se va coordona cu Putin la fiecare pas și că nu va lua nicio decizie fără aprobarea Kremlinului. „Putem vorbi despre Rusia, despre Putin, despre război și așa mai departe, dar în mod fundamental nu facem acorduri cu americanii pe la spatele Rusiei”, spune el. „Acesta este un tabu”.

Americanii au fost de acord, iar câteva luni mai târziu, Lukașenko a primit o altă vizită din partea unei delegații americane. Aceasta a fost condusă de Coale, fost avocat al lui Trump și o figură marcantă a scenei politice din Washington; Coale este căsătorit de 46 de ani cu prezentatoarea de știri Greta Van Susteren, fostă membră a Fox News. În 2021, la scurt timp după insurecția de la Capitoliu, Trump l-a angajat pe Coale să intenteze un proces colectiv împotriva Facebook și a altor companii de social media pentru deciziile lor de a-l exclude pe Trump de pe platformele lor. Litigiul a funcționat bine pentru Trump. Meta, compania mamă a Facebook și Instagram, a fost de acord în ianuarie să plătească 25 de milioane de dolari în cadrul unei înțelegeri.

În timpul vizitei sale la Minsk în aprilie, Coale a fost invitat la un prânz lung și extravagant la palatul prezidențial, cu clătite de cartofi cu smântână și alte specialități naționale. Lukașenko, un abstinent declarat, a închinat un pahar de vodcă și l-a îndemnat pe oaspetele său american să bea. În acea seară, el l-a trimis acasă pe Coale împreună cu mai mulți prizonieri politici, inclusiv un alt cetățean american.

Încă o dată, Rubio a sărbătorit eliberarea pe social media: „Niciun președinte nu a făcut atât de multe, atât de repede, pentru a menține americanii în siguranță în străinătate”. La ambasada SUA din Vilnius, Coale a apărut într-o înregistrare video cu americanul eliberat, Youras Ziankovich, care purta un drapel american pe umeri și i-a mulțumit lui Trump pentru că i-a câștigat libertatea.

„Sunt pași mici”, a spus Coale după aceea. „Încercăm doar să calmăm pe toată lumea și să continuăm să comunicăm. Asta e o chestie a lui Trump. El va comunica cu oricine. Și cu cât comunici mai mult, cu atât devine mai bine.”

Kremlinologii au observat adesea obiceiul lui Putin de a întârzia, ca și cum disprețul său pentru oamenii pe care îi întâlnește poate fi măsurat prin timpul pe care îi face să aștepte. (Regina Elisabeta: aproximativ 15 minute; Papa Francisc: aproape o oră; secretarul de stat american John Kerry: trei ore). Lukașenko, în schimb, a sosit puțin mai devreme la interviul nostru și părea oarecum nervos când a intrat pe ușă, transpirând pe frunte și strângându-și mâinile.

În 1994, la trei ani după destrămarea Uniunii Sovietice, Lukașenko a câștigat primele alegeri prezidențiale organizate vreodată în Belarus – și ultimele considerate libere și corecte de către observatorii internaționali. De atunci, etosul guvernării sale a fost un fel de revivalism sovietic. Țara folosește încă o mulțime de embleme și iconografie sovietice. Serviciul său de securitate de stat este încă cunoscut sub numele de KGB, al cărui sediu se află vizavi de Piața Dzerjinski, numită după sociopatul fondator al poliției secrete sovietice.

„În aceste zile, desigur, sunt departe de a fi sovietic, dar principiile sovietice, cele mai bune, trăiesc în mine”, a reflectat Lukașenko. „De ce ar trebui să le resping? Așa cum americanii nu-și resping istoria, la fel este și cu mine. Acesta este motivul pentru care avem această prietenie cu Rusia, cel mai apropiat tip de cooperare”.

Contrastul nu ar fi putut fi mai puternic cu calea aleasă de Ucraina după căderea Uniunii Sovietice. Timp de cel puțin două decenii, Ucraina a încercat să se rupă de trecutul său sovietic, să se elibereze de sub influența Rusiei și să traseze calea unei democrații europene. Această cale l-a determinat pe Putin să ordone invadarea Ucrainei, ucigând sute de mii de cetățeni ai acesteia și ocupând aproximativ o cincime din teritoriul său. Dar Lukașenko, în mod destul de pervers, a dat vina pe ucraineni pentru declanșarea războiului. „Zelenski a înțeles că trăiește alături de Rusia, acest urs adormit”, a spus el. „De ce s-a dus să-l trezească?”

În discuțiile sale cu americanii, Lukașenko a insistat pe o linie similară, susținând că Ucraina a fost de vină pentru provocarea tuturor tensiunilor dintre SUA și Rusia. Ar fi corect, a susținut el, ca discuțiile de pace dintre Trump și Putin să îl lase pe Zelenski pe margine, cel puțin în etapa de început.

Punctul culminant al apropierii lui Lukașenko de Casa Albă a avut loc pe 20 iunie, când Kellogg a condus o altă delegație la Minsk. Generalul pensionat al armatei americane i-a adus și pe colegii săi, Coale și Smith, care făcuseră deja aceeași călătorie. Spre deosebire de întâlnirile lor anterioare cu Lukașenko, aceasta a apărut la televiziunea de stat din Belarus, unde prezentatorii au prezentat-o ca fiind un progres diplomatic major.

Tonul părea destul de cordial. „Cu tot aurul de aici”, a spus Kellogg în timp ce se așezau în biroul lui Lukașenko, „asta seamănă mult cu Mar-a-Lago”. Dar, odată ce camerele de luat vederi s-au oprit, tonul s-a schimbat brusc, iar Lukașenko l-a criticat pe Coale, care era așezat chiar în dreapta sa, pentru că nu a făcut mai mult pentru a influența opiniile lui Trump cu privire la Ucraina și Rusia. „Bei cafea cu el”, a spus Lukașenko. „Tu ești cel care îl poate pune la punct!”

Potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea lor, Kellogg a adoptat, de asemenea, o linie mai dură decât se aștepta Lukașenko de la americani: „Practic, a spus că nu există încredere”, iar Belarusul trebuie să „facă ceva foarte mare” pentru a-și demonstra bunele intenții.

Lukașenko nu a dezamăgit. Pe drumul de ieșire din Belarus, convoiul american s-a oprit pe un drum sătesc pentru a se întâlni cu o dubă condusă de KGB. În spate se aflau 14 prizonieri, inclusiv unul dintre cei mai valoroși membri ai regimului: Serghei Tihanovsky, liderul opoziției care a încercat să candideze împotriva lui Lukașenko la alegerile prezidențiale din 2020 și care a fost încarcerat după două zile de campanie. Când ușa dubei s-a deschis, Coale spune că a fost șocat să îi găsească pe prizonieri încătușați și legați la ochi, stând cu capul între genunchi. Își amintește că a strigat la ei: „Sunteți liberi! Președintele Trump m-a trimis să vă aduc acasă!”

Pe măsură ce discuțiile au avansat pe parcursul primăverii, Lukașenko a rămas în legătură permanentă cu Putin, transmițându-i cele mai recente cereri și mesaje din partea americanilor. „Am făcut-o întotdeauna cu credință”, își amintește el. „Ei mă întrebau uneori: Poți să-i transmiți asta și aia? Și aveam o convorbire cu el la fiecare două sau trei zile, uneori a doua zi, și îi spuneam”.

La acea vreme, Trump era din ce în ce mai frustrat de refuzul lui Putin de a accepta o încetare a focului în Ucraina. Trimisul său în Rusia, Steve Witkoff, l-a vizitat pe Putin în martie și, la întoarcere, a reluat public multe dintre argumentele Rusiei cu privire la război. El a sugerat chiar că SUA ar trebui să permită Rusiei să păstreze toate teritoriile pe care le-a ocupat. „Rușii controlează de facto aceste teritorii”, a declarat Witkoff într-un interviu cu Tucker Carlson. „Întrebarea este: va recunoaște lumea că acelea sunt teritorii rusești?” După întâlnirea lor de la Moscova, el a adăugat: „Nu-l consider pe Putin un tip rău”.

Dar Putin a refuzat în continuare să accepte oricare dintre ofertele lui Trump de încetare a focului. În schimb, rachetele și dronele rusești au continuat să țintească civili din întreaga Ucraină, ucigând sute de oameni în casele lor în timp ce dormeau, inclusiv zeci de femei și copii. „Nu este necesar și este un moment foarte prost”, a scris Trump pe rețelele sociale după un val deosebit de mortal de atacuri împotriva Kievului în aprilie. „Vladimir, STOP!” Câteva săptămâni mai târziu, Trump și mulți lideri europeni l-au îndemnat pe Putin să vină la Istanbul, unde Zelenski îl aștepta pentru a-l întâlni. Ar fi fost primele lor discuții directe de la începutul invaziei la scară largă.

În timp ce se gândea dacă să participe sau nu, Putin a cerut sfatul celui mai apropiat aliat al său, iar Lukașenko l-a îndemnat să stea deoparte. „I-am spus, nu ai ce să faci acolo”, își amintește el.

Tonul și formatul negocierilor, cel puțin în faza lor inițială, contează pentru ruși la fel de mult ca substanța lor, sugerează Lukașenko. „Trebuie să o faceți cu grijă”, mi-a spus el. „Nu impuneți condiții. Nu bateți cu pumnul în masă. Nu-l insultați pe Putin. Rusia nu-l va ierta dacă înghite o astfel de insultă”. Trump trebuie să înțeleagă, a continuat el, că Putin îi poate spune „să se ducă dracului” dacă se simte nerespectat. „Nu a făcut asta încă”, a spus Lukașenko, „dar o poate face”. Cu alte cuvinte, americanii ar trebui să fie la fel de preocupați de protejarea ego-ului fragil al lui Putin, de sentimentul său de mândrie și de ratingul său de aprobare, pe cât sunt de preocupați de protejarea vieților și teritoriului ucrainean.

De-a lungul primăverii și verii, Lukașenko a transmis același mesaj americanilor: „Putin este pregătit pentru negocieri de pace. Tratați-l doar cu respect”. El a repetat același lucru de mai multe ori în timpul celor trei ore petrecute împreună. „Credeți-mă”, a spus Lukașenko, „Putin vrea pacea. O vrea cu adevărat”. Cu toate acestea, nu a existat nimic în comportamentul lui Putin care să susțină o astfel de afirmație. Pe baza acțiunilor sale, contrariul părea să fie adevărat. Începând din primăvară, Rusia a crescut intensitatea raidurilor sale aeriene împotriva Ucrainei, care au atins un record lunar în iulie de 6 443 de rachete și drone.

Între timp, în estul Ucrainei, forțele ruse au continuat să avanseze greu, dar semnificativ, în timp ce autoritățile de la Kiev au devenit tot mai dornice de o încetare a focului, la fel ca și alegătorii lor. Cel mai recent sondaj Gallup, publicat la 7 august, a arătat că sprijinul ucrainenilor pentru continuarea luptei până la victorie a atins un nou minim. Mai mult de două treimi sunt acum în favoarea unui sfârșit negociat al războiului cât mai curând posibil.

La aproximativ o săptămână după interviul de la Minsk, Trump l-a trimis pe Witkoff la Moscova pentru o nouă rundă de discuții cu Putin. De data aceasta, trimisul părea să facă progrese. Putin i-a înmânat un set de cereri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, iar cele două părți au convenit să organizeze un summit prezidențial pentru a discuta cât mai curând posibil. Formatul preconizat al discuțiilor se potrivea cu viziunea lui Lukașenko. Potrivit Kremlinului, aceștia ar dori să înceapă cu o întâlnire între Trump și Putin, unu la unu. „Propunem, în primul rând, să ne concentrăm pe pregătirea unei întâlniri bilaterale”, a declarat consilierul pentru politică externă al lui Putin, Yuri Ushakov.

Acest aranjament părea umilitor pentru ucraineni. Un pilon al politicii lor externe a fost mult timp maxima: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”. Acum, dacă întâlnirea dintre Putin și Trump va avea loc, viitorul Ucrainei ar putea fi decis peste capul ei, fără participarea liderilor săi, care ar fi forțați să recunoască, cel puțin implicit, că libertatea și suveranitatea pentru care națiunea lor a luptat trebuie să fie subordonate voinței unor puteri mai mari.

Lukașenko nu consideră că aceasta este o mare problemă. În opinia sa, Ucraina și-a pierdut deja suveranitatea atunci când a devenit dependentă în timpul războiului de ajutorul financiar și militar din partea SUA și a Europei. Dacă nu este atentă, adaugă el, ar putea pierde Kievul în același mod în care și-a pierdut regiunile estice. „A pierdut deja controlul asupra teritoriilor sale. Începând de astăzi, le-a pierdut”.

Cu toate acestea, el a recunoscut că Rusia s-ar putea să nu fie în măsură să preia mult mai mult. „Putin înțelege cât ar costa asta”, spune Lukașenko. „Prețul acestei victorii ar fi ridicat”. În ciuda tuturor fanfaronadei sale, el pare să recunoască faptul că poziția Rusiei a devenit, de asemenea, precară în ultimele luni. Veniturile sale din vânzarea de petrol și gaze naturale, motorul economiei sale, s-au prăbușit cu 28% în iulie. Aceasta a marcat a treia lună consecutivă de scăderi, ca urmare a scăderii prețurilor mondiale la petrol. De la începutul războiului, Rusia a cheltuit aproximativ 70% din fondul său național pentru zile negre, ceea ce o face vulnerabilă la șocurile economice.

„Mi se pare că acest război, această operațiune militară specială, nu a mers așa cum a crezut el”, spune Lukașenko. Asta înseamnă că Putin privește în urmă cu regret? „Da, cred că da. Sunt sigur că regretă multe lucruri, foarte multe”.

Și ce concesii ar face el pentru a pune capăt războiului? Ce l-ar împiedica pe Putin să pornească un nou război după ce va avea timp să își reconstituie armatele și să își reconstruiască economia?

Aici, Lukașenko a devenit mai circumspect, ca și cum astfel de întrebări nu erau suficient de importante pentru a întârzia procesul de pace. Pentru început, a sugerat el, americanii ar trebui să recunoască oficial pretențiile Rusiei asupra a patru regiuni din sudul și estul Ucrainei, chiar dacă forțele ruse sunt încă departe de a cuceri toate aceste regiuni. Cu alte cuvinte, Trump ar trebui să facă ceea ce emisarul său Steve Witkoff părea dispus să facă după vizita sa cu Putin din această primăvară. O astfel de mișcare din partea americanilor, a spus Lukașenko, ar satisface „probabil” ambițiile imperiale ale lui Putin și l-ar împiedica să încerce să cucerească mai mult din Ucraina.

Probabil. Asta a fost tot ce a putut promite. Rolul lui Lukașenko, așa cum îl vedea el, era să găsească o modalitate prin care Trump și Putin să se întâlnească și să pună capăt războiului. Detaliile urmau să fie stabilite de ei. „Totul este acum în mâinile lui Donald”, i-a declarat el ziaristului Time. „Și el poate da totul peste cap din cauza caracterului său”. Toate termenele limită și ultimatumurile pe care Trump le stabilise pentru acordul de pace, toate amenințările cu tarife și sancțiuni împotriva Rusiei: „Este o prostie. Sunt doar emoții pure”, a continuat Lukașenko. „Iar în politică, acest lucru nu este permis”.

În timp ce își lua rămas bun, dictatorul a explicat în cele din urmă de ce a fost atât de nerăbdător să vorbească cu ziaristul Time. Eforturile sale împreună cu Putin de a aranja o pace în condiții favorabile pentru ruși făcuseră atât de multe progrese cu americanii. A ajutat armata rusă să câștige atât de mult timp suplimentar pentru a-și continua ofensiva de vară în Ucraina. Dar acum, în momentul crucial, Trump începuse să adopte o linie mai dură, amenințând că va impune tarife vamale oricărei țări care cumpără petrol rusesc, începând cu India și continuând cu China și Turcia. „Sper că veți zgudui opinia publică din Statele Unite ale Americii”, i-a spus Lukașenko. „Totul se va rezolva. Doar dă-i un imbold lui Trump”.

“După cum s-a dovedit, Trump nu a avut nevoie de niciun îndemn din partea publicului pentru a merge mai departe spre un summit cu Putin. Este posibil să nu fi avut nevoie de niciun sfat nici din partea Belarusului. Indiferent cât de mult ar fi vrut Lukașenko să pară un intermediar onest, suma mesajelor sale către toți trimișii lui Trump s-a rezumat la o mulțime de vorbe goale despre pericolele de a juca dur cu Putin. El a vrut să ne facă pe toți să credem că SUA, în relațiile cu Kremlinul, ar trebui să adopte un ton de deferență. Dar Trump a încercat deja acest lucru la începutul acestui an. Aceasta nu a adus Ucraina mai aproape de pace”, încheie ziaristul Time.